Rafael Nadal anticipó que se retirará del tenis en el 2024

Se va una leyenda. Rafael Nadal confirmó que no jugará uno de los torneos más importantes del circuito, y dijo que se retirará en el 2024 .

"Si sigo jugando en este momento, no creo que pueda estar el año que viene. Mi intención es que el 2024 sea el último y poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado", agregó el tenista español.