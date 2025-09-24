miércoles 24 de septiembre de 2025

24 de septiembre de 2025 - 07:39
MLS

Real Salt Lake vs Austin FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

Palpitamos la previa del choque entre Real Salt Lake y Austin FC. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Real Salt Lake vs Austin FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS
El cotejo entre Real Salt Lake y Austin FC, por la semana 30 de la MLS, se jugará el próximo sábado 27 de septiembre, a partir de las 22:30 (hora Argentina), en el estadio America First Field.

Así llegan Real Salt Lake y Austin FC

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Real Salt Lake en partidos de la MLS

Real Salt Lake quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Los Angeles FC por un resultado de 1 a 4. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria y 3 partidos perdidos, con 5 goles marcados y con 13 en su arco.

Últimos resultados de Austin FC en partidos de la MLS

Austin FC llega con ventaja tras derrotar a Seattle Sounders con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 2 veces y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 9 goles y le han convertido 8.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 28 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.


Fechas y rivales de Real Salt Lake en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 31: vs Colorado Rapids: 4 de octubre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Seattle Sounders: 11 de octubre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs St. Louis City: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Austin FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 31: vs St. Louis City: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 19: vs Los Angeles FC: 12 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs San José Earthquakes: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Real Salt Lake y Austin FC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:30 horas
  • Colombia y Perú: 20:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas
  • Venezuela: 21:30 horas

