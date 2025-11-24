River vs Racing por los octavos de final del Torneo Clausura: horario, formaciones y tv

River y Racing se enfrentan por los octavos de final del Torneo Clausura.

Racing y River volverán a enfrentarse este lunes a las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda , en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura . En el conjunto millonario, Marcelo Gallardo todavía no define la formación inicial y mantiene varias incógnitas. En la otra vereda, Gustavo Costas suma una buena noticia: recupera a Santiago Sosa.

Este jugador retomará su lugar desde el arranque utilizando una máscara protectora por la lesión ósea que padeció. River llega a este cruce atravesando el tramo más complejo de la era Gallardo .

El equipo apenas celebró dos victorias en sus últimos 12 compromisos y arrastra varios golpes duros: quedó afuera de la Copa Libertadores contra Palmeiras , perdió por penales con Independiente Rivadavia en la Copa Argentina y también cayó en el Superclásico ante Boca .

El Millonario y la Academia se medirán con el objetivo de avanzar a los cuartos de final del torneo.

El reciente empate sin goles frente a Vélez en Liniers lo ubicó en el sexto puesto de la Zona B y lo dejó sin chances de alcanzar el tercer lugar de la clasificación anual, una posición clave para disputar el repechaje rumbo a la próxima Copa Libertadores .

River y Racing se vuelven a cruzar.

Racing llega encendido: racha positiva, solidez defensiva y el regreso de su gente al Cilindro

Racing llega con un panorama mucho más favorable. El equipo encadenó cuatro triunfos en cinco presentaciones durante el cierre de la fase regular y solo le convirtieron una vez desde la séptima jornada. Ese envión le permitió trepar al tercer puesto del Grupo B con 25 unidades y garantizar su participación en la próxima Copa Sudamericana.

A esto se le suma un refuerzo emocional importante: volverá a jugar acompañado por su público, después de que Aprevide dejara sin efecto la suspensión de tres fechas que había impuesto por el recordado y multitudinario recibimiento frente a Flamengo en las semifinales de la Libertadores.

Las posibles formaciones de Racing vs. River, por el Torneo Clausura

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo o Kevin Castaño; Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussiy Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Los datos de Racing vs. River, por los octavos de final del Torneo Clausura: hora, TV y árbitro