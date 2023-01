La salud mental y la importancia de la psicología deportiva en la carrera

El gimnasta de la capital jujeña ya se encuentra entre los mejores del país, lo que conlleva llevar una vida y una carrera a pura dedicación y enfoque.

Es por eso que Santi cuenta que para el 2023 va a sumar a su cuerpo técnico un profesional de la salud mental (psicólogo deportivo) para así estar en las mejores condiciones para las competencias.

“Quiero ir por más, tener un mejor año que el 2022 y mejorar mi rendimiento, es por eso que vamos a sumar un psicólogo en mi día a día”.

Próximas competencias

El 2023 será clave para Santiago: cinco copas del mundo, el panamericano en México en el mes de mayo, Juegos Panamericanos en Chile clasificatorios a los JJOO 2024 en París.

"Mi sueño es estar en un Juego Olímpico y este año voy a intentar esa clasificación", dijo Santi.

santiago ferrari mundial.jpg

Ser deportista de elite

Sabemos que llevar la bandera de tu país y de tu ciudad natal siempre tiene una responsabilidad importante. En relación a esto, Santiago expresa que “es un lindo peso que aunque no parezca el representar a Argentina y mi provincia, es algo hermoso”.

¿Qué se siente ser finalista en un Mundial?

Tras buenos desempeños llego a estar éntrelos mejores del mundo en cama elástica en Bulgaria. “Fui el segundo argentino en toda la historia de la gimnasia del país en llegar a una final en esa disciplina, fue un orgullo para mí”.

Con los pies sobre la tierra, Santi dijo “cuando vi el nivel de los demás finalistas, me di cuenta que no estaba tan lejos de ellos, me faltaba sentir esa presión y el roce para llegar más lejos”.

Junto al jujeño Patricio Montalveti, campeón mundial de taekwondo, forman parte del grupo del ENARD de la Selección Nacional, donde cada uno tiene una beca por año para ir a entrenar a otro país.