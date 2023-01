Scaloni habló de su renovación con la Selección Argentina

image.png

En las palabras que Scaloni le brindó al mencionado medio de España, admitió que después del partido frente a Francia no ha vuelto a mirar dicho encuentro nuevamente: "No he vuelto a ver la final. La tengo clara en mi cabeza, pero no he vuelto a verla".

A su vez, a Scaloni le preguntaron por la jugada de Kolo Muani en el último minutos de la final ante Francia y recordó la atajada de Emiliano Martínez: "La salvada del Dibu sí la he visto varias veces... y si la vuelvo a ver capaz que entra", dijo.

image.png

Messi en el vestuario

El técnico argentino también apuntó a la importancia de Leo Messi dentro del vestuario para con sus compañeros y comentó: "Siempre el capitán tiene la última palabra. Yo hablo y después se reúnen ellos, los once que salen a la cancha y habla el capitán como siempre. No formo parte de eso, es un momento de ellos y es único. Es el momento top para un jugador".