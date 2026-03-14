Se enfrentan Barracas Central y Atlético Tucumán por la fecha 11

BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 16 de marzo, a partir de las 15:30 (hora Argentina), Atlético Tucumán visita a Barracas Central en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por el duelo correspondiente a la fecha 11 del Apertura.

Así llegan Barracas Central y Atlético Tucumán El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Apertura Barracas Central ganó su último duelo ante Independiente Riv. (M) por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 5 a favor.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura El anterior partido jugado por Atlético Tucumán acabó en empate por 1-1 ante Aldosivi. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Convirtió 3 goles a sus rivales y le han encajado 9 tantos.

En esta competencia, los resultados de Atlético Tucumán han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 4 partidos. En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de julio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Atlético Tucumán se quedó con la victoria por 0 a 2. El encargado de impartir justicia en el partido será Sebastián Zunino.

Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Apertura Fecha 11: vs Atlético Tucumán: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Huracán: 23 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Apertura Fecha 11: vs Barracas Central: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Gimnasia: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar Horario Barracas Central y Atlético Tucumán, según país Argentina y Chile (Santiago): 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela: 14:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







