Se viene la cuarta fecha del Torneo Continuidad: cuándo arranca

Liga Jujeña de Fútbol - Foto: Club Luján

Se pone en marcha la cuarta fecha del Torneo Continuidad de la Liga Jujeña de primera división en la rama femenina y masculina. Las jornadas disputadas en los estadios La Tablada y Libero Bravo iniciarán el jueves 20 de noviembre.

Fútbol. Todo confimado para los octavos del Torneo Clausura: días y horarios

Deportes. Hockey: la argentina Irene Presenqui elegida como la mejor árbitra del mundo

Gimnasia de Jujuy vs Los Perales La Tablada Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30

Nieva vs Luján Libero Bravo Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30

Universitarios vs Comercio La Tablada Femenino a las 19:00 Masculino a las 21:00

futbol femenino liga jujeña

Viernes 21 de noviembre

La Viña vs Malvinas

La Tablada

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Belgrano vs Atlético Palpalá

Libero Bravo

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Cuyaya vs San Francisco

La Tablada

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00

futbol zapla liga jujeña

Sábado 22 de noviembre

El Cruce vs Gorriti

La Tablada

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00

Domingo 23 de noviembre

Alberdi vs Zapla

Libero Bravo

Femenino a las 9:00

Masculino a las 11:00