martes 18 de noviembre de 2025

18 de noviembre de 2025 - 08:31
Fútbol.

Se viene la cuarta fecha del Torneo Continuidad: cuándo arranca

La Liga Jujeña definió la cuarta fecha del Torneo Continuidad de primera división en la rama femenina y masculina.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Liga Jujeña de Fútbol - Foto: Club Luján

Liga Jujeña de Fútbol - Foto: Club Luján

Se pone en marcha la cuarta fecha del Torneo Continuidad de la Liga Jujeña de primera división en la rama femenina y masculina. Las jornadas disputadas en los estadios La Tablada y Libero Bravo iniciarán el jueves 20 de noviembre.

Cuarta fecha del Torneo Continuidad de la Liga Jujeña

Jueves 20 de noviembre

Gimnasia de Jujuy vs Los Perales
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Nieva vs Luján
Libero Bravo
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Universitarios vs Comercio
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Viernes 21 de noviembre

La Viña vs Malvinas
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Belgrano vs Atlético Palpalá
Libero Bravo
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Cuyaya vs San Francisco
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Sábado 22 de noviembre

El Cruce vs Gorriti
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Domingo 23 de noviembre

Alberdi vs Zapla
Libero Bravo
Femenino a las 9:00
Masculino a las 11:00

