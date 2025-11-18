Se viene la cuarta fecha del Torneo Continuidad: cuándo arranca

Se pone en marcha la cuarta fecha del
de primera división en la rama femenina y masculina. Las jornadas disputadas en los estadios La Tablada y Libero Bravo iniciarán Torneo Continuidad de la Liga Jujeña el jueves 20 de noviembre.
Cuarta fecha del Torneo Continuidad de la Liga Jujeña Jueves 20 de noviembre Gimnasia de Jujuy vs Los Perales La Tablada Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Nieva vs Luján Libero Bravo Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Universitarios vs Comercio La Tablada Femenino a las 19:00 Masculino a las 21:00
Viernes 21 de noviembre
La Viña vs Malvinas La Tablada Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Belgrano vs Atlético Palpalá Libero Bravo Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Cuyaya vs San Francisco La Tablada Femenino a las 19:00 Masculino a las 21:00
Sábado 22 de noviembre
El Cruce vs Gorriti La Tablada Femenino a las 19:00 Masculino a las 21:00 Domingo 23 de noviembre Alberdi vs Zapla Libero Bravo Femenino a las 9:00 Masculino a las 11:00
