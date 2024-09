Se viene la zona exclusiva de capitanes a la Liga Profesional: de qué se trata

En esa línea, agregó: "Tuvimos previamente la reunión con los árbitros, expusimos lo que ellos vivían cotidianamente y mostramos que en países como Brasil, en donde se implementó hace algunas fechas, tiene una buena resolución".

Los clubes que se encuentran a más de 100 kilómetros del complejo se unirán a la reunión a través de Zoom. De esta forma, se busca aclarar el mecanismo y resolver cualquier interrogante, garantizando que la implementación se realice de manera óptima el fin de semana siguiente.

La fecha 14 de la Liga Profesional traerá consigo la novedad de la zona exclusiva de capitanes.

Cómo funcionará la zona exclusiva de capitanes en la Liga Profesional

Con la intención de prevenir que los árbitros sean rodeados por jugadores de ambos equipos al momento de tomar decisiones importantes, la AFA decidió introducir la zona exclusiva para capitanes, una norma que debutó en la Eurocopa 2024 y ya se ha implementado en diversas ligas internacionales.

La regulación seguirá el mismo formato que se utilizó en la Eurocopa 2024, permitiendo solo a los capitanes acercarse al árbitro cuando necesite explicar fallos clave. Además, los capitanes estarán obligados a dirigirse al colegiado con respeto, evitando confrontaciones excesivas.

Si algún jugador que no sea capitán se acerca al árbitro, será sancionado. No obstante, el árbitro tendrá la autoridad para convocar a cualquier jugador que no sea capitán si considera que es necesario aclarar alguna decisión.

Desde AFA decidieron llevar adelante una reunión con todos los capitanes.

Además, los árbitros podrán demorar la reanudación del partido si consideran que es imprescindible que los capitanes expliquen sus decisiones a los demás jugadores o si deben intervenir para asegurar un comportamiento adecuado.

