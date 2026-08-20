Sofía López tiene 21 años, practica muay thai y se prepara para uno de los desafíos más importantes de su carrera deportiva. El próximo 5 de septiembre viajará a Buenos Aires para competir en un torneo internacional , Liga Argentina de Muay Thai, donde participarán peleadores de diferentes países y tendría como rival a una representante de Brasil.

La joven jujeña aseguró en Canal 4 que llega en buenas condiciones y destacó la posibilidad de medirse en una competencia dedicada exclusivamente a esta disciplina. “Estoy bien, estoy muy preparada. Es una experiencia muy linda porque no se me da la oportunidad de pelear muay thai acá en Jujuy”, expresó.

López explicó que la competencia reunirá a deportistas con experiencia específica en muay thai, algo que aumenta la exigencia del desafío. “Van a haber muchos competidores. En donde yo voy a competir se destacan mucho por el muay thai. Ahí es puro muay thai, no hay kickboxing ni boxeo, es un torneo de muay thai y se enfocan en eso”, señaló.

Además, anticipó que llegarán representantes de diferentes países. “Siento que va a ser un desafío muy grande porque van peleadores de Brasil, Uruguay y Paraguay . Me dijeron que voy a pelear con una brasilera”, contó. La participación representa también una posibilidad de sumar experiencia en una disciplina que, según explicó, todavía tiene pocas oportunidades competitivas en Jujuy.

Sofía López representará a Jujuy en un torneo internacional de muay thai

Su objetivo de convertirse en referente para otras mujeres

Más allá de sus aspiraciones deportivas, Sofía busca que su recorrido sirva para que otras jóvenes se acerquen al muay thai. Actualmente también trabaja con alumnas y pretende desarrollarse como profesora. “Es mi sueño que también las chicas que me están viendo se motiven. Es un deporte también para mujeres y yo sí quiero ser referente el día de mañana. Quiero caracterizarme no sólo como deportista y competidora, sino como profesora”, sostuvo.

También hizo referencia a los prejuicios que todavía pueden existir alrededor de las mujeres que practican deportes de combate. “Creo que nos subestiman un poco porque somos débiles. La verdad que, teniendo alumnas, siempre me dijeron que me ven a mí muy fuerte y ellas se quieren caracterizar con eso. Quieren ser igual que yo, quieren buscar esa fuerza”, relató. Ese vínculo con sus alumnas se convirtió en otra fuente de motivación. “Eso me motiva a seguir y motivarlas a ellas también”, agregó.

El sueño de viajar a Tailandia

Entre sus principales objetivos aparece la posibilidad de conocer el país considerado cuna del muay thai y capacitarse allí durante varios meses. “Antes diría que quiero un título, pero me gustaría llegar a Tailandia algún día y vivir al menos dos o tres meses, capacitarme y traer toda esa energía de donde nace el muay thai”, afirmó.

Para alcanzar esos objetivos, la deportista reconoció que uno de los principales obstáculos es conseguir recursos para afrontar viajes, entrenamientos y competencias. “Es muy difícil conseguir sponsor y el apoyo tanto de la ciudad como de la gente. Es un trabajo muy grande. Yo no pierdo la fe, pero ojalá algún día sí me apoyen para todo lo que me están viendo. Es mi sueño y algún día anunciaré que voy a pelear en Tailandia”, expresó. Quienes quieran comunicarse con Sofía López pueden hacerlo al 388 547 3576. También se encuentra como Sofi López en Facebook e Instagram.

Qué es el muay thai

El Muay Thai no es solo un deporte de contacto; es una parte fundamental de la cultura de Tailandia y uno de los sistemas de golpeo más efectivos del mundo. Conocido como "El Arte de las 8 Extremidades", utiliza una combinación devastadora de puños, codos, rodillas y tibias, diferenciándose claramente del boxeo occidental o el Kick Boxing tradicional.