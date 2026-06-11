jueves 11 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de junio de 2026 - 09:32
19

Suecia y Túnez cierran la jornada del Grupo F en su primer duelo mundialista

Te contamos la previa del duelo Suecia vs Túnez, que se enfrentarán en el estadio Monterrey el próximo domingo 14 de junio a las 23:00 (hora Argentina).

+ Seguir en
Suecia y Túnez cierran la jornada del Grupo F en su primer duelo mundialista
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo F del Mundial se jugará el próximo domingo 14 de junio a las 23:00 (hora Argentina).

Lee además
Foto ilustrativa.
Deportes.

Fixture de todos los partidos del Mundial 2026: horarios de Jujuy
un colapinto que vuela en las pistas: ¿que cambio en alpine que hace que todos lo miren?
Deportes.

Un Colapinto que vuela en las pistas: ¿qué cambió en Alpine que hace que todos lo miren?

El Grupo F baja el telón de su primera jornada con un cruce inédito entre ambos seleccionados, que pondrá frente a frente a Europa y África.

Ausente en Qatar 2022, Suecia regresa a la Copa del Mundo después de ocho años y afrontará su decimotercera participación en el certamen.

En su historia mundialista, los Azules y Amarillos protagonizaron uno de los hitos más recordados al alcanzar la final de 1958 como anfitrión, convirtiéndose en la única selección en organizar un Mundial y perder el partido decisivo. Además, logró el tercer puesto en 1950 y 1994, y un cuarto lugar en 1938.

Túnez, en tanto, se hará presente en la Copa del Mundo por séptima vez en su historia, consolidando su crecimiento con tres clasificaciones consecutivas. Las Águilas de Cartago sellaron su boleto a 2026 tras dominar con autoridad su grupo en las eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Ahora, el gran desafío será romper su propio techo histórico: alcanzar por primera vez los octavos de final, una instancia que hasta hoy se les ha negado en todas sus participaciones.

El historial entre Suecia y Túnez es corto, con una ligera superioridad para los escandinavos. En sus cuatro enfrentamientos previos, los europeos cosecharon dos victorias, mientras que las Águilas de Cartago lograron un triunfo y rescataron un empate.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).


Fechas y rivales de Suecia en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo F - Fecha 2: vs Países Bajos: 20 de junio - 14:00 (hora Argentina)
  • Grupo F - Fecha 3: vs Japón: 25 de junio - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Túnez en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo F - Fecha 2: vs Japón: 21 de junio - 01:00 (hora Argentina)
  • Grupo F - Fecha 3: vs Países Bajos: 25 de junio - 20:00 (hora Argentina)
Horario Suecia y Túnez, según país
  • Argentina: 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fixture de todos los partidos del Mundial 2026: horarios de Jujuy

Un Colapinto que vuela en las pistas: ¿qué cambió en Alpine que hace que todos lo miren?

El Dibu Martínez, pendiente de un estudio clave para saber si llega al debut mundialista

Hoy comienza el Mundial 2026: horarios, shows, artistas y todos los detalles

Gimnasia de Jujuy va por los tres puntos: "Tenemos que hacernos fuertes de local"

Lo que se lee ahora
Hoy comienza el Mundial 2026: horarios, shows, artistas y todos los detalles. 
Para anotar

Hoy comienza el Mundial 2026: horarios, shows, artistas y todos los detalles

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hoy comienza el Mundial 2026: horarios, shows, artistas y todos los detalles. 
Para anotar

Hoy comienza el Mundial 2026: horarios, shows, artistas y todos los detalles

Bacterias video
Salud.

Alerta en Jujuy por la circulación de bacterias multirresistentes en el centro y norte del país

Un remis atropelló a una mujer en el cruce de barrio Las Rosas y Mariano Moreno video
Jujuy.

Un remis atropelló a una mujer en el cruce de barrio Las Rosas y Mariano Moreno

Foto ilustrativa.
País.

El Gobierno y las universidades llegaron a un acuerdo por el financiamiento

Este fin de semana se vivirá un nuevo festival del Alfajor Jujeño.
Jujuy.

Se viene el Festival del Alfajor Jujeño: qué días y dónde es el evento

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel