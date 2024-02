Superclásico: fecha confirmada para la venta las entradas de River – Boca

Cómo conseguir las entradas para River - Boca

Los socios sin Tu Lugar en el Monumental tendrán la prioridad para adquirir las ubicaciones disponibles. El primer cupo exclusivo estará disponible a partir del viernes 23 de febrero, a las 10, a través de RiverID. Una vez agotado este stock, a partir de las 17 de ese mismo día tendrán una nueva chance de comprar entradas entre el remanente que saldrá a la venta para socios y los miembros de Somos River.

Embed Venta de entradas | River Plate vs. Boca Juniors en el Mâs Monumental.



Viernes 23/2 desde las 10: cupo exclusivo para Socios sin TLM.

Viernes 23/2 desde las 17: cupo general para Socios y Somos River.



Toda la información acá https://t.co/zSKs3HEW8v pic.twitter.com/CUj9wNLHIo — River Plate (@RiverPlate) February 20, 2024

De esta manera, resulta prácticamente imposible que los hinchas que no son socios tengan la chance de comprar alguna entrada porque no solo se trata de un River-Boca sino que el equipo de Núñez viene jugando con el Monumental repleto desde febrero de 2022 y apenas en casos excepcionales los boletos no fueron adquiridos solamente por los socios.

En el superclásico del domingo, River extenderá su récord de estadios llenos en forma consecutiva a 52 partidos, una tendencia que lo sigue posicionando como el equipo con mayor convocatoria en el mundo, como ocurrió en 2023.

