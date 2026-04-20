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20 de abril de 2026 - 23:27
Liga Profesional

EN VIVO: Huracán iguala el juego ante Tigre

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Tigre vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Al minuto 64, Jordy Caicedo anota el gol que permite el empate entre el Globo y el Matador. El local había abierto el marcador con Gonzalo Martínez, en el minuto 47.

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Las estadísticas del encuentro entre Tigre y Huracán del Apertura:

  • Tiros al arco: Tigre (1) VS Huracán (1)
  • Fouls cometidos: Tigre (14) VS Huracán (12)
  • Pases Correctos: Tigre (1) VS Huracán (1)
  • Tarjetas Amarillas: Tigre (2) VS Huracán (4)
  • Tiros Libres: Tigre (0) VS Huracán (1)
Así llegan Tigre y Huracán

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura

Tigre terminó con un empate en 0 frente a Atlético Tucumán en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 2 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 5 goles y sumó 2 a favor.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura

Huracán venció 3-1 a Rosario Central en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 7 goles en el arco rival y 3 en su portería.

Yael Falcón Pérez fue el árbitro escogido para el partido en Don José Dellagiovanna.

Formación de Tigre hoy

Diego Dabove eligió una alineación 4-5-1 con Felipe Zenobio en el arco; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Federico Álvarez en defensa; Gonzalo Piñeiro, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez y Elías Cabrera en el medio; y Ignacio Russo en la delantera.

Formación de Huracán hoy

Por su parte, Diego Martínez presentó un esquema táctico 5-3-2 con el portero Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, Máximo Palazzo, César Ibáñez en el muro defensivo; Facundo Kalinger, Facundo Waller y Leonardo Gil en el centro del campo; y Jordy Caicedo y Oscar Cortés como delanteros.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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