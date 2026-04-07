Tolima se enfrenta ante la visita Universitario por la fecha 1 del grupo B

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Desde las 23:00 (hora Argentina), Tolima y Universitario se enfrentan hoy por la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores, en el estadio Manuel Murillo Toro.

Últimos resultados de Tolima en partidos de la Copa Libertadores Tolima busca levantarse de su derrota ante O'Higgins en el Manuel Murillo Toro.

En los últimos 2 duelos del torneo han quedado los puntos repartidos al registrarse siempre empates entre el local y el visitante. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 27 de abril, en Fase de Grupos del torneo Copa Libertadores 1983, y finalizó en un empate 1-1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Wilton Pereira Sampaio.



Fechas y rivales de Tolima en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo B - Fecha 2: vs Nacional: 14 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 3: vs Coquimbo Unido: 28 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 4: vs Nacional: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 5: vs Coquimbo Unido: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Universitario: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Universitario en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo B - Fecha 2: vs Coquimbo Unido: 15 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 3: vs Nacional: 29 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 4: vs Coquimbo Unido: 7 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 5: vs Nacional: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Tolima: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Horario Tolima y Universitario, según país Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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