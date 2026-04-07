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7 de abril de 2026 - 06:48
Copa Libertadores

Tolima se enfrenta ante la visita Universitario por la fecha 1 del grupo B

Tolima y Universitario se enfrentan en el estadio Manuel Murillo Toro, con el arbitraje de Wilton Pereira Sampaio. El duelo se juega desde las 23:00 (hora Argentina).

Tolima vs Universitario: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Desde las 23:00 (hora Argentina), Tolima y Universitario se enfrentan hoy por la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores, en el estadio Manuel Murillo Toro.

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Últimos resultados de Tolima en partidos de la Copa Libertadores

Tolima busca levantarse de su derrota ante O'Higgins en el Manuel Murillo Toro.

En los últimos 2 duelos del torneo han quedado los puntos repartidos al registrarse siempre empates entre el local y el visitante. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 27 de abril, en Fase de Grupos del torneo Copa Libertadores 1983, y finalizó en un empate 1-1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Wilton Pereira Sampaio.


Fechas y rivales de Tolima en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo B - Fecha 2: vs Nacional: 14 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 3: vs Coquimbo Unido: 28 de abril - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 4: vs Nacional: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 5: vs Coquimbo Unido: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 6: vs Universitario: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Universitario en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo B - Fecha 2: vs Coquimbo Unido: 15 de abril - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 3: vs Nacional: 29 de abril - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 4: vs Coquimbo Unido: 7 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 5: vs Nacional: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 6: vs Tolima: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Tolima y Universitario, según país
  • Argentina: 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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