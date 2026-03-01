Triunfo 2-0 de Rosario Central ante Newell`s por el clásico rosarino

Este domingo, el Canalla fue superior y venció por dos goles a la Lepra en el partido que jugaron por la fecha 8 del Apertura. Ángel Di María inauguró la ventaja para Rosario Central en el minuto 5 del segundo tiempo, y Enzo Copetti aseguró la victoria al vencer al portero rival al minuto 35 de la misma etapa.

Se enfrentan Huracán y Belgrano por la fecha 8

Cuando iban 10 minutos del primer tiempo, el remate del delantero Walter Nuñez pegó en el palo del arco rival y Newell`s se quedó con las ganas de festejar.

La figura del partido fue Ángel Di María. El volante de Rosario Central metió 1 gol y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Gastón Ávila dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Rosario Central fue importante por sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.

El estratega de Newell`s, Frank Kudelka, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Williams Barlasina en el arco; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Gabriel Risso Patrón en la línea defensiva; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo y Valentino Acuña en el medio; y Walter Nuñez, Juan Ignacio Ramírez y Luciano Herrera en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Jorge Almirón salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Jeremías Ledesma bajo los tres palos; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández en defensa; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Ángel Di María y Julián Fernández en la mitad de cancha; y Alejo Veliz en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Coloso del Parque fue Yael Falcón Pérez.

Para la siguiente fecha, la Lepra actuará de visitante frente a Vélez, mientras que el Canalla recibirá a Tigre.

Cambios en Newell`s

45' 2T - Salió Armando Méndez por Bruno Cabrera

57' 2T - Salió Valentino Acuña por Michael Hoyos

65' 2T - Salieron Walter Nuñez por Franco Orozco y Juan Ignacio Ramírez por Franco García

Amonestados en Newell`s:

25' 1T Valentino Acuña y 38' 2T Luciano Herrera (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Rosario Central

60' 2T - Salió Ángel Di María por Jaminton Campaz

74' 2T - Salieron Vicente Pizarro por Federico Navarro, Julián Fernández por Gaspar Duarte, Alejo Veliz por Enzo Copetti y Gabriel Risso Patrón por Jerónimo Russo

83' 2T - Salió Franco Ibarra por Guillermo Fernández

Amonestados en Rosario Central:

34' 1T Enzo Giménez (Conducta antideportiva), 22' 2T Franco Ibarra (Conducta antideportiva) y 30' 2T Emanuel Coronel (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)