domingo 01 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de marzo de 2026 - 18:58
Liga Profesional

Triunfo 2-0 de Rosario Central ante Newell`s por el clásico rosarino

Todo lo que dejó el duelo entre Newell`s y Rosario Central: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Newell`s y Rosario Central juegan el clásico rosarino este domingo
BsAs (DataFactory)
Triunfo 2-0 de Rosario Central ante Newell`s por el clásico rosarino
BsAs (DataFactory)

Este domingo, el Canalla fue superior y venció por dos goles a la Lepra en el partido que jugaron por la fecha 8 del Apertura. Ángel Di María inauguró la ventaja para Rosario Central en el minuto 5 del segundo tiempo, y Enzo Copetti aseguró la victoria al vencer al portero rival al minuto 35 de la misma etapa.

Lee además
river plate visita a independiente riv. (m) por la fecha 8

River Plate visita a Independiente Riv. (M) por la fecha 8
se enfrentan huracan y belgrano por la fecha 8

Se enfrentan Huracán y Belgrano por la fecha 8

Cuando iban 10 minutos del primer tiempo, el remate del delantero Walter Nuñez pegó en el palo del arco rival y Newell`s se quedó con las ganas de festejar.

La figura del partido fue Ángel Di María. El volante de Rosario Central metió 1 gol y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Gastón Ávila dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Rosario Central fue importante por sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.

El estratega de Newell`s, Frank Kudelka, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Williams Barlasina en el arco; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Gabriel Risso Patrón en la línea defensiva; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo y Valentino Acuña en el medio; y Walter Nuñez, Juan Ignacio Ramírez y Luciano Herrera en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Jorge Almirón salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Jeremías Ledesma bajo los tres palos; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández en defensa; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Ángel Di María y Julián Fernández en la mitad de cancha; y Alejo Veliz en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Coloso del Parque fue Yael Falcón Pérez.

Para la siguiente fecha, la Lepra actuará de visitante frente a Vélez, mientras que el Canalla recibirá a Tigre.

Cambios en Newell`s
  • 45' 2T - Salió Armando Méndez por Bruno Cabrera
  • 57' 2T - Salió Valentino Acuña por Michael Hoyos
  • 65' 2T - Salieron Walter Nuñez por Franco Orozco y Juan Ignacio Ramírez por Franco García
Amonestados en Newell`s:
  • 25' 1T Valentino Acuña y 38' 2T Luciano Herrera (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Rosario Central
  • 60' 2T - Salió Ángel Di María por Jaminton Campaz
  • 74' 2T - Salieron Vicente Pizarro por Federico Navarro, Julián Fernández por Gaspar Duarte, Alejo Veliz por Enzo Copetti y Gabriel Risso Patrón por Jerónimo Russo
  • 83' 2T - Salió Franco Ibarra por Guillermo Fernández
Amonestados en Rosario Central:
  • 34' 1T Enzo Giménez (Conducta antideportiva), 22' 2T Franco Ibarra (Conducta antideportiva) y 30' 2T Emanuel Coronel (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

River Plate visita a Independiente Riv. (M) por la fecha 8

Se enfrentan Huracán y Belgrano por la fecha 8

Atlético Tucumán y Racing Club se encuentran en la fecha 8

Por la fecha 8, Defensa y Justicia recibirá a Lanús

Sarmiento y Estudiantes (RC) se miden por la fecha 8

Lo que se lee ahora
salta basket se quedo con el clasico ante jujuy basquet en doble suplementario
Liga Argentina.

Salta Basket se quedó con el clásico ante Jujuy Básquet en doble suplementario

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Pila Sleive de niña video
Tristeza.

Quién era Pila Sleive: la conductora jujeña que fue emblema del deporte, la cultura y alegría

Falleció Pila Sleive, la histórica conductora jujeña video
Luto.

Falleció Pila Sleive, la histórica conductora jujeña

Tragedia en Tilcara - RN9-  (imagen con IA)
Barrio Villa Florida.

Tragedia en Tilcara: buscan al vehículo que atropelló y mató a un joven en la RN 9

Imagen de archivo del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, durante una inspección a 110.000 voluntarios de la milicia radical Basij, el 20 de octubre de 2000, durante unas maniobras en apoyo de la intifada palestina contra Israel (Foto: CJF/WS/Reuters)
Mundo.

Quién era Ali Khamenei y cómo llegó al poder en Irán

Donald Trump dijo que las operaciones contra Irán podrían durar casi un mes
EN VIVO.

Donald Trump dijo que las operaciones contra Irán podrían durar casi un mes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel