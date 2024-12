Un ex Independiente será el primer refuerzo de Gimnasia de Jujuy

Milton Alvarez.jpg

Las bajas en Gimnasia de Jujuy

En las últimas horas, el club de barrio Luján confirmó algunos nombres que no serán tenidos en cuenta durante la temporada 2025. En total confirmaron la salida de siete jugadores, aunque después, Jorge "el tucu" Juárez hizo su despedida a través de redes sociales.

Una por una, las bajas del Lobo

Joaquín Bigo Mauro Albertengo Axel Abet Agustín Palavecino Iván Zafarana Joaquín Mateo Rodrigo Montes

La despedida del Tucu Juárez

Luego de cuatro años de su llegada a la provincia, Jorge el Tucu Juárez se despidió a Gimnasia de Jujuy con un emotivo y duro mensaje donde reveló que "estuvo esperando el llamado" de la dirigencia y nunca llegó.

"Entre lágrimas vengo a despedirme con mucho dolor en el alma de este maravilloso club que me abrió las puertas por allá por el 2020 pasando 4 años increíbles, viviendo momentos únicos, momentos muy felices, me despido de esta que fue mi casa durante estos años y ustedes mi familia, me voy con la amargura de no poder cumplir con el objetivo más deseado que es el ascenso", fueron las primeras palabras del número 8 del lobo despidiéndose de la institución.