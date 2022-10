Un jugador de Rosario Central dobló en contramano y agredió a un policía. 

Esto provocó la reacción del futbolista quien habría agredido a golpes de puño al uniformado, aunque esos rumores fueron negados por la dirigencia de Central. Oscar Zuchio, dirigente del club, indicó que “no vi nada de eso, él dice que no. Cuando salimos del playón, él llegó a avenida Génova en su auto y vio que había un vallado. Le preguntó a un policía si podía girar por el vallado, le dijeron que no, y entonces retomó hacia el club y una mujer dijo que le tocó el pie. Él dijo que no, que no la pisó”.

Se dijo en un momento que allí fue que otros policías tomaron del cuello a Candia (27 años). Hubo hinchas de Central que quisieron calmar al jugador y llevarlo de vuelta al estadio, pero la policía lo impidió. Se sabe que la agente herida requirió el servicio de una ambulancia para ser trasladada a un hospital.

Jhonatan Candia fue demorado y luego liberado

Tras declarar, Candia estuvo varias horas demorado y recuperó su libertad luego de que el fiscal Rodrigo Urruticoechea confirmó que la mujer policía, con la que mantuvo un entredicho, no presentaba lesiones por el incidente.

Ahora el fiscal deberá resolver si avanza o no con la causa penal contra el jugador, que había sido demorado por resistencia a la autoridad y posibles lesiones leves.

Jhonatan Candia es un delantero uruguayo de 27 años que llegó a Rosario Central en el último mercado de pases proveniente de Huracán. En su país jugó en Liverpool, Boston River y Villa Española.