Un jujeño se va a sumar minutos al fútbol peruano

En diálogo con TodoJujuy, Manuel expresó su entusiasmo y emociones encontradas ante este importante paso: "Tengo 21, es la edad justa en la que uno puede ir a conocer otros lugares, otras culturas. En el ámbito del fútbol me siento preparado para irme a otro lugar y poder sumar minutos."

El joven también compartió su nostalgia por dejar a sus seres queridos: "Y yo todo el día andaba con mi viejo, bueno, con mis hermanos y nada, mi novia también. A todos mis seres queridos, mis familiares, los voy a extrañar mucho." Sin embargo, no oculta su optimismo: " Estoy contento, ansioso porque no sé cómo se dará todo, pero bueno, pensar positivo nada más."

manuel severich (1).jpg

Manuel agradeció profundamente el apoyo de su familia y dejó claro su compromiso: "Ojalá que todo se dé de la mejor manera y que Dios me ayude. Voy a ir a dejar todo para que me vaya bien. Gracias a mi familia que siempre me apoyó."

Con esta oportunidad en el Juventus de Huamachuco, Severich buscará consolidarse como futbolista profesional y demostrar su talento en tierras peruanas. Su historia refleja el esfuerzo y las ganas de triunfar de los jóvenes deportistas jujeños.