Una boxeadora peleará en México por un título mundial y se aclimata en Jujuy

La catamarqueña que nació en Recreo pero actualmente está radicada en Córdoba, será protagonista de la velada que se realizará en el Palenque de la Feria National de San Marcos. “Creo que llegó mi momento, en mi vida nada fue, es, ni será fácil. Nací para esto y me siento la mejor de todas, me preparo como campeona, pienso como campeona y me falta vivir como campeona”.