US Open: una tenista de 16 años fue manoseada por su papá en un festejo

Polémica e indignación por el polémico festejo de una tenista en el US Open

Sara Bejlek tuvo un fugaz paso por el US Open pero su breve estadía en Estados Unidos no pasó desapercibida. Desafortunadamente para ella se volvió viral pero no por su talento dentro de la cancha sino por un accionar muy particular de su padre y de su entrenador, quienes en las redes fueron destrozados por "tocamientos inapropiados" a la hora de celebrar con la tenista.