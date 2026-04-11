Vibrante encuentro terminó con victoria 2-1 para Barracas Central

En la fecha 14 del Apertura, Barracas C. conquistó tres puntos como visitante al vencer este sábado 1-2 a Estudiantes RC. Barracas Central controló el partido y se adelantó cómodamente con una ventaja de 2-0, gracias a un gol de jugada y otro de cabeza. Damián Martínez abrió el tanteador (30' del primer tiempo), seguido por Norberto Briasco (39' de la misma etapa). Estudiantes (RC) intentó sin éxito revertir el resultado, anotando solo una vez a través de Facundo Cobos en el minuto 43 de la misma mitad, con un disparo.

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Facundo Cobos se ganó los aplausos con su brillante definición a los 43 minutos del primer tiempo. Raúl Lozano sirvió un centro y el defensor pateó el balón al fondo de la red.

Dos remates de Mateo Bajamich terminaron impactando en el palo y el delantero de Estudiantes (RC) se quedó con las ganas.

Rodrigo Insúa tuvo una gran actuación. El defensa de Barracas Central fue importante por rechazar 5 pelotas peligrosas.

La presencia defensiva Damián Martínez fue notable en el partido. El defensa de Barracas Central fue importante al convertir 1 gol y rechazar 2 pelotas peligrosas.

El DT de Estudiantes RC, Gerardo Acuña, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Agustín Lastra en el arco; Raúl Lozano, Juan Antonini, Sergio Ojeda y Facundo Cobos en la línea defensiva; Martín Garnerone, Nicolás Talpone, Alejandro Cabrera y Siro Rosané en el medio; y Mateo Bajamich y Gabriel Alanís en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Rubén Insúa salió con una disposición táctica 5-3-2 con Juan Espínola bajo los tres palos; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini y Rodrigo Insúa en defensa; Tomás Porra, Dardo Miloc y Iván Tapia en la mitad de cancha; y Jhonatan Candia y Norberto Briasco en la delantera.

Pablo Dóvalo fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Estudiantes RC enfrentará de visitante a Gimnasia, mientras que Barracas C. jugará de local frente a Belgrano.

Cambios en Estudiantes (RC)

69' 2T - Salieron Martín Garnerone por Javier Ferreira y Siro Rosané por Facundo Gallardo

71' 2T - Salió Facundo Cobos por Fernando Bersano

80' 2T - Salió Raúl Lozano por Ramón Ábila

81' 2T - Salió Nicolás Talpone por Mauricio Tévez

Amonestado en Estudiantes (RC):

38' 2T Alejandro Cabrera (Conducta antideportiva)

Cambios en Barracas Central

62' 2T - Salieron Jhonatan Candia por Facundo Bruera y Iván Tapia por Iván Guaraz

72' 2T - Salió Fernando Tobio por Gonzalo Morales

75' 2T - Salió Damián Martínez por Rafael Barrios

Amonestados en Barracas Central:

34' 1T Norberto Briasco (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 44' 1T Jhonatan Candia (Conducta antideportiva) y 1' 2T Damián Martínez (Conducta antideportiva)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)