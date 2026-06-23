Desocupación en Jujuy: quedó por debajo del NOA y del promedio nacional

La tasa de desocupación en el aglomerado Jujuy-Palpalá se ubicó en el 2% durante el primer trimestre de 2026, por debajo del 4,9% registrado en el Noroeste argentino y del 7,8% correspondiente al promedio de los 31 aglomerados urbanos del país. El dato surge del último informe sobre mercado de trabajo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

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En términos absolutos, el área Jujuy-Palpalá contó con una población de referencia estimada en 365.000 personas . De ese total, unas 182.000 integraron la población económicamente activa , aproximadamente 178.000 estaban ocupadas y cerca de 4.000 fueron clasificadas como desocupadas .

La desocupación comprende únicamente a las personas que no tienen trabajo, buscan activamente una ocupación y se encuentran disponibles para comenzar a trabajar. No incluye a quienes dejaron de buscar por falta de oportunidades ni a quienes tienen empleos informales, precarios o de pocas horas.

Desocupacion - INDEC (2)

Jujuy quedó por debajo del promedio del NOA

La región Noroeste registró durante el mismo período una tasa de actividad del 46,6%, una tasa de empleo del 44,3% y una desocupación del 4,9%.

Jujuy-Palpalá presentó mejores valores en los tres indicadores principales:

Actividad: 49,9%, frente al 46,6% del NOA.

49,9%, frente al 46,6% del NOA. Empleo: 48,9%, frente al 44,3% regional.

48,9%, frente al 44,3% regional. Desocupación: 2%, frente al 4,9% del Noroeste.

La diferencia entre Jujuy y el promedio del NOA fue de 2,9 puntos porcentuales en desocupación. Además, la tasa de empleo jujeña superó en 4,6 puntos a la regional.

El 49,9% de actividad también indica que casi la mitad de la población relevada estaba ocupada o buscaba activamente trabajo. Es una proporción superior al promedio del NOA y levemente mayor al 48,6% nacional.

Desocupacion - INDEC (1)

Cómo quedó Jujuy frente a las demás provincias del NOA

Dentro del Noroeste, las tasas informadas por el INDEC fueron las siguientes:

Santiago del Estero-La Banda: 0,7%.

0,7%. Jujuy-Palpalá: 2%.

2%. Gran Catamarca: 4,9%.

4,9%. Salta: 5,4%.

5,4%. La Rioja: 6,1%.

6,1%. Gran Tucumán-Tafí Viejo: 7,1%.

En términos nominales, Jujuy tuvo la segunda tasa de desocupación más baja del NOA, solo por encima de Santiago del Estero-La Banda.

También se ubicó entre los aglomerados con menor desempleo del país. Al ordenar las tasas publicadas por el organismo, Jujuy-Palpalá aparece nominalmente en el segundo lugar, detrás de Santiago del Estero-La Banda y por debajo de Viedma-Carmen de Patagones, que registró 2,1%.

Por qué el dato de Jujuy debe interpretarse con cautela

La tasa estimada de desocupación de Jujuy-Palpalá presenta un coeficiente de variación del 31,7%. El INDEC advierte que los datos con un coeficiente superior al 25% deben considerarse no confiables debido al margen de error asociado con la muestra.

El intervalo de confianza del 90% para Jujuy se ubica entre 1% y 3,1%. Esto significa que el valor real podría encontrarse dentro de ese rango y no necesariamente en el 2% exacto.

Por ese motivo, afirmar que Jujuy tiene de manera concluyente la segunda tasa más baja del país sería excesivo. La lectura correcta es que el relevamiento arrojó una estimación nominal baja, pero con una precisión estadística limitada.

Algo similar ocurre con Santiago del Estero-La Banda, cuya tasa del 0,7% presenta un coeficiente de variación del 53,7%, todavía más elevado.

Menor desocupación, pero también presión sobre el mercado laboral

La tasa de desocupación no muestra por sí sola toda la situación laboral. Jujuy-Palpalá registró además un 8,7% de ocupados demandantes de empleo, es decir, personas que ya tienen una ocupación pero buscan activamente otra.

Esto representa aproximadamente 16.000 trabajadores que, pese a estar empleados, continúan buscando una nueva fuente laboral.

La subocupación fue del 6,2%, equivalente a unas 11.000 personas que trabajaron menos de 35 horas semanales por motivos involuntarios y estaban dispuestas a trabajar más.

Los dos indicadores se ubicaron por debajo del promedio regional:

En el NOA, los ocupados demandantes de empleo llegaron al 18,3% .

. La subocupación regional fue del 11% .

. A nivel nacional, esos índices alcanzaron el 15,8% y el 11,1%, respectivamente.

Esto sugiere que la presión sobre el mercado laboral fue menor en Jujuy-Palpalá que en el conjunto del Noroeste. No obstante, más de uno de cada doce trabajadores ocupados buscaba otra ocupación.

Qué ocurrió con la desocupación en la Argentina

A nivel nacional, la tasa de desocupación llegó al 7,8% durante los primeros tres meses de 2026. El indicador se encontraba en 7,5% durante el cuarto trimestre de 2025 y en 7,9% durante el primer trimestre del año pasado.

El INDEC aclaró que estas variaciones no fueron estadísticamente significativas. Por lo tanto, no corresponde hablar de un cambio estructural del desempleo, sino de una relativa estabilidad.

En los 31 aglomerados urbanos relevados, la Encuesta Permanente de Hogares estimó:

14,6 millones de personas económicamente activas.

13,47 millones de ocupados.

1,14 millones de desocupados.

1,63 millones de subocupados.

Cuando los resultados se proyectan al conjunto del país, la desocupación alcanza aproximadamente a 1,7 millones de personas.

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