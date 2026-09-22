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22 de septiembre de 2026 - 19:16
Deportes.

Despedida de Lionel Messi: se postergó la venta de entradas

La AFA modificó el cronograma previsto y generó expectativa entre los hinchas que esperan conseguir un lugar para la despedida del capitán con la Selección Argentina.

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Por  Judith Girón
Lionel Messi se despide el 6 de octubre&nbsp;

Lionel Messi se despide el 6 de octubre 

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Cuánto cuestan las entradas para ver a Messi

Los precios para el partido ante Benín son:

  • Popular: $90.000.
  • Menor a Popular, de 3 a 10 años: $29.000.
  • Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.
  • Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.
  • Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.
  • Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.
  • Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

Los menores de 3 años no abonan entrada. Desde los 3 y hasta los 10 años corresponde la tarifa de Menor a Popular. En las plateas, los menores de 3 años en adelante deben abonar el valor completo de la categoría.

Messi se despide el 6 de octubre

El partido ante Benín se disputará el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental y será el último encuentro de Messi con la Selección argentina, según la información difundida.

Antes, Argentina jugará ante Bolivia el 30 de septiembre, en el Mario Alberto Kempes, y frente a Burkina Faso el 3 de octubre, en el Monumental. Messi estará disponible para el último de estos tres amistosos.

También se venden entradas para Burkina Faso

Los tickets para el encuentro ante Burkina Faso también comenzarán a venderse el jueves 24 de septiembre a las 18 y tendrán los mismos valores informados para el partido ante Benín.

En tanto, para el partido ante Bolivia en Córdoba, la venta comenzó el lunes 21 de septiembre y, según el reporte, todavía quedaban disponibles entradas para dos sectores:

  • Platea Gasperini Baja: $140.000.
  • Platea Ardiles: $170.000.

Lionel Messi presentó la camiseta que usará en su último partido con la Selección Argentina ante Benín. El capitán mostró el nuevo diseño y dejó un mensaje especial: “Último partido… Una camiseta para toda la vida”.

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