Detienen a 27 personas y secuestran 1500 dosis de drogas en Jujuy

Los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de una investigación contra el narcomenudeo.
Más de 1.500 dosis secuestradas
Como resultado de los operativos, se incautaron:
169 gramos de cocaína y pasta base, equivalentes a aproximadamente 850 dosis.
136,1 gramos de marihuana, que representan 683 dosis, además de un plantín.
En total, la droga secuestrada supera las 1.500 dosis listas para su comercialización. El valor estimado del material incautado supera los 4,2 millones de pesos.
Dinero, armas y elementos de fraccionamiento
Además de los estupefacientes, la Policía secuestró $401.140 en efectivo, incluyendo pesos argentinos, dólares estadounidenses y 2.000 pesos chilenos.
Durante los allanamientos también se incautó un revólver calibre 22 con municiones, 11 teléfonos celulares y siete balanzas de precisión, elementos comúnmente utilizados para el fraccionamiento y venta de droga.
Operativos en barrios y detenciones
En la capital jujeña, los procedimientos se concentraron en barrios como Cuyaya, Mariano Moreno y Alto Comedero. En uno de los operativos, en el barrio Tupac Amaru, un investigado intentó escapar por los techos de viviendas colindantes, pero fue detenido cuando intentaba huir con un bolso que contenía estupefacientes listos para la venta.
En Palpalá también se realizaron intervenciones que permitieron desarticular puntos de comercialización, en coordinación con fuerzas de Infantería y el CEOP.
Las personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones para determinar posibles conexiones y responsabilidades adicionales.