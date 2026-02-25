miércoles 25 de febrero de 2026

25 de febrero de 2026 - 08:51
Jujuy.

Detienen a 27 personas y secuestran 1500 dosis de drogas en Jujuy

Secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, un arma y elementos vinculados a la comercialización de drogas en un operativo de cinco días en Jujuy.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Operativo anti drogas (2)
Operativo anti drogas (1)
Los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de una investigación contra el narcomenudeo.

Más de 1.500 dosis secuestradas

Como resultado de los operativos, se incautaron:

  • 169 gramos de cocaína y pasta base, equivalentes a aproximadamente 850 dosis.
  • 136,1 gramos de marihuana, que representan 683 dosis, además de un plantín.

En total, la droga secuestrada supera las 1.500 dosis listas para su comercialización. El valor estimado del material incautado supera los 4,2 millones de pesos.

Operativo anti drogas (1)
Operativo anti drogas: 27 detenidos y más de 1.500 dosis secuestradas en Jujuy

Dinero, armas y elementos de fraccionamiento

Además de los estupefacientes, la Policía secuestró $401.140 en efectivo, incluyendo pesos argentinos, dólares estadounidenses y 2.000 pesos chilenos.

Durante los allanamientos también se incautó un revólver calibre 22 con municiones, 11 teléfonos celulares y siete balanzas de precisión, elementos comúnmente utilizados para el fraccionamiento y venta de droga.

Operativos en barrios y detenciones

En la capital jujeña, los procedimientos se concentraron en barrios como Cuyaya, Mariano Moreno y Alto Comedero. En uno de los operativos, en el barrio Tupac Amaru, un investigado intentó escapar por los techos de viviendas colindantes, pero fue detenido cuando intentaba huir con un bolso que contenía estupefacientes listos para la venta.

En Palpalá también se realizaron intervenciones que permitieron desarticular puntos de comercialización, en coordinación con fuerzas de Infantería y el CEOP.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones para determinar posibles conexiones y responsabilidades adicionales.

