viernes 12 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de diciembre de 2025 - 10:19
Fútbol argentino.

Día del Hincha de Boca: el motivo por el que se festeja cada 12 de diciembre

Esta fecha se convirtió en una jornada diferente para los simpatizantes Xeneizes, ya que desde el año 2012 se festeja el "Día del Hincha de Boca".

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Día del Hincha de Boca: ¿Por qué se festeja el 12 de diciembre?

Día del Hincha de Boca: ¿Por qué se festeja el 12 de diciembre?

Cada 12 de diciembre, los simpatizantes de Boca viven una jornada especial: desde 2012, se celebra el “Día del Hincha de Boca ”, y hay una razón clara detrás de esta fecha. Esta costumbre rinde homenaje al Jugador Nº 12, la manera en que se reconoce a la hinchada del club de la Ribera desde hace décadas.

Lee además
copa argentina 2026: fechas, partidos y los rivales de boca y river
Fútbol.

Copa Argentina 2026: fechas, partidos y los rivales de Boca y River
Sortearon los cruces de la Copa Argentina 2026.
Fútbol argentino.

AFA sorteó los cruces de la Copa Argentina 2026: ¿Cuáles son los rivales de River y Boca?

Con el paso del tiempo, la celebración se transformó en un evento multitudinario. Miles de aficionados se congregan en la Bombonera, en el Obelisco y en distintos puntos del país para expresar su pasión y sentido de pertenencia. Aunque la fiesta formal nació hace algunos años, sus raíces son mucho más antiguas.

Día del Hincha de Boca.

La Gira de 1925 y el primer Jugador Nº 12

Mucho antes de que se instituyera el Día del Hincha, Boca contaba con hinchas que dejaron huella en su historia. Entre ellos se destaca Victoriano Agustín Caffarena, un apasionado que respaldó al club desde sus primeras épocas. Su papel fue fundamental para financiar y organizar la legendaria gira de 1925, consolidándolo como uno de los hinchas más influyentes que contribuyeron a que Boca trascendiera más allá de las fronteras.

Como cada 12 de diciembre, esta fecha se convirtió en una jornada diferente para los simpatizantes del Xeneize.

Durante esa serie de encuentros en España, Francia y Alemania, el Xeneize disputó más de doce partidos, logrando imponerse en la mayoría. La travesía se convirtió en un hito pionero del fútbol argentino.

Al volver de la gira, el conjunto fue recibido como héroe y se le otorgó el título de Campeón de Honor 1925. Por su parte, Caffarena, que había viajado cumpliendo funciones de utilero y masajista, fue bautizado por los jugadores y por el goleador de la época, Agustín Cerroti, como el Jugador Nº 12.

Como cada 12 de diciembre, esta fecha se convirtió en una jornada diferente para los simpatizantes del Xeneize.

No obstante, fue recién entre las décadas de 1960 y 1970 que esta expresión se difundió para identificar a la hinchada de Boca, reconociendo su apoyo incondicional al equipo y su capacidad de influir en el desarrollo de los partidos mediante su aliento constante.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Copa Argentina 2026: fechas, partidos y los rivales de Boca y River

AFA sorteó los cruces de la Copa Argentina 2026: ¿Cuáles son los rivales de River y Boca?

Tras irse de River Plate, Miguel Borja sorprendió: "No le cierro las puertas a Boca"

Encuentran 54 vehículos de alta gama en un galpón de Pilar adjudicada a presuntos testaferros de "Chiqui" Tapia

Jujuy Básquet venció 96-83 a Colón de Santa Fe en el último partido de local

Lo que se lee ahora
La Justicia allana la mega estancia de 10 hectáreas en Pilar que les atribuyen al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. video
Justicia.

Encuentran 54 vehículos de alta gama en un galpón de Pilar adjudicada a presuntos testaferros de "Chiqui" Tapia

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta amarilla en Jujuy.
Tiempo.

Alerta por tormentas y posible granizo para este viernes en Jujuy: zonas afectadas

Dolor por la muerte de un cantante de cumbia.
Espectáculos.

Dolor por la muerte de un reconocido cantante de cumbia

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales
AHORA.

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales

Belén Bellone, la jujeña que llega al mejor hospital del mundo.
¡Felicidades!

Belén Bellone, la médica jujeña que llegó al mejor hospital del mundo

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel