12 de agosto de 2025 - 11:56
Economía.

Día del Niño 2025: más ropa que juguetes y gastos promedios de $50.000

Según el último informe el 33% de los regalos para el Dia del Niño será indumentaria con un gasto promedio de casi $50.000

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El 33% de los consultados dijo que el regalo será algo relacionado con el sector textil, mientras que el 22% elegirá un juguete. De esta forma se invirtieron las preferencias del año 2024

El 33% de los consultados dijo que el regalo será algo relacionado con el sector textil, mientras que el 22% elegirá un juguete. De esta forma se invirtieron las preferencias del año 2024

Uno de cada tres reglados por el Día del Niño será algo relacionado con la indumentaria, opción que desplazó a los juguetes en la preferencia de los consumidores, mientras que el gasto promedio no superará los $ 50.000. Así lo reveló un estudio de la consultora Focus Market sobre caso 3.000 casos analizados.

Uno de cada tres reglados por el Día del Niño será algo relacionado con la indumentaria, opción que desplazó a los juguetes en la preferencia de los consumidores, mientras que el gasto promedio no superará los $ 50.000.

Así lo reveló un estudio de la consultora Focus Market sobre caso 3.000 casos analizados.

En 2024, las ventas del sector juguetero cayeron un 15,5% respecto del año anterior, de acuerdo con la CAME. Para este año, la industria proyecta una recuperación apoyada en la estabilización de precios, aunque enfrenta un contexto marcado por el crecimiento de las importaciones y una mayor competencia en el mercado.

image
Las ventas del Día del Niño cayeron 15,5% respecto del año anterior. (Fuente: archivo)

Las ventas del Día del Niño cayeron 15,5% respecto del año anterior. (Fuente: archivo)

La industria del juguete en la Argentina

Datos oficiales muestran que, en el primer semestre de 2025, el valor de las importaciones de juguetes creció un 79%, alcanzando los USD FOB 58,3 millones, y el volumen se incrementó un 108,7% (10.500 toneladas). Además, la cantidad de empresas importadoras pasó de 265 a 501, un aumento del 89% respecto de 2024. Esta dinámica está impulsada por medidas como la eliminación del Impuesto PAIS para importaciones, el sistema puerta a puerta sin tributos para cinco envíos anuales de hasta USD 400 y la posible reducción de aranceles del 35% al 15-20%.

La apertura del mercado amplió el surtido y sumó licencias globales, respondiendo a una demanda más exigente y aspiracional. “El consumidor prioriza el valor percibido del producto por sobre su origen, y la relación precio-calidad de los juguetes importados sigue siendo un diferencial”, señaló Alejandro Caffaro, gerente de Caffaro Hnos. S.R.L. | Vulcanita.

Sin embargo, el empresario advirtió sobre las asimetrías que se generan con el ingreso de productos por courier, sin controles ni impuestos, mientras que los importadores formales deben cumplir con certificaciones y pagar altos tributos.

image
Importaciones récord de juguetes en la previa del Día del Niño

Importaciones récord de juguetes en la previa del Día del Niño

Compras para el día del niño en la Argentina

En cuanto a las elecciones de compra, Focus Market indicó que la distribución será la siguiente:

  • 33% indumentaria,
  • 22% juguetes,
  • 19% libros didácticos,
  • 7% artículos deportivos,
  • 7% informática,
  • 5% calzado
  • 2% rodados

Canales de compra preferidos

  • a cielo abierto (31%),
  • comercio electrónico (27%),
  • shopping (23%),
  • supermercados (10%)
  • outlets (8%).
Día del Niño
Uno de cada tres reglados por el Día del Niño será algo relacionado con la indumentaria, opción que desplazó a los juguetes en la preferencia de los consumidores, mientras que el gasto promedio no superará los $ 50.000. Así lo reveló un estudio de la consultora Focus Market sobre caso 3.000 casos analizados.

Uno de cada tres reglados por el Día del Niño será algo relacionado con la indumentaria, opción que desplazó a los juguetes en la preferencia de los consumidores, mientras que el gasto promedio no superará los $ 50.000.

Así lo reveló un estudio de la consultora Focus Market sobre caso 3.000 casos analizados.

Ofertas comerciales y promociones bancarias

Para incentivar el consumo, los comercios y bancos lanzaron campañas con descuentos y financiamiento. Tienda Ciudad ofrece hasta 18 cuotas sin interés y 24 en bicicletas; Tienda BNA+ brinda hasta 12 cuotas en toda la tienda y 18 en tecnología y juguetes; Tienda Macro Premia suma hasta 18 cuotas y 10% de reintegro con MODO. También, el Banco BBVA anunció descuentos de hasta el 30% y beneficios en ropa, y Mercado Pago incorporó un nuevo supermercado a sus días de descuento sin tope de reintegro.

Este escenario combina una oferta más amplia por el ingreso de importados, una competencia creciente y estrategias comerciales agresivas para captar un consumidor que, frente a la inflación y el ajuste del gasto familiar, busca maximizar el valor de su compra. El Día del Niño 2025 no solo será una fecha de celebración, sino también un termómetro para medir el pulso del consumo en la segunda mitad del año.

