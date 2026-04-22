Día Mundial de la Tierra: alertan por la triple crisis ambiental y destacan el rol de Jujuy

Cada 22 de abril se conmemora el Día Mundial de la Tierra, una jornada que busca visibilizar los problemas ambientales a nivel global. En este contexto, la técnica en gestión ambiental Lucía Carenzo brindó detalles sobre la situación actual, los principales desafíos y las acciones necesarias.
El planteo central gira en torno a una problemática que impacta en todo el planeta. La especialista explicó cuáles son los factores que hoy generan mayor preocupación y cómo influyen en la vida cotidiana.
Embed - 22 DE ABRIL: DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA
Tres problemas que definen la agenda ambiental
En la actualidad, el debate ambiental se centra en tres ejes que avanzan de manera simultánea: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
Estos puntos se analizan en encuentros internacionales y forman parte de acuerdos globales. Según explicó la especialista, el equilibrio de los ecosistemas depende del funcionamiento de cada uno de sus componentes.
Cuando uno de esos elementos se altera, el impacto alcanza tanto a la naturaleza como a las personas. La relación entre ambiente y sociedad aparece como un punto clave dentro del análisis.
Temperatura en aumento y metas globales
Uno de los acuerdos más relevantes es el Acuerdo de París, que establece límites concretos para frenar el calentamiento global.
El objetivo apunta a que la temperatura del planeta no supere los 1,5°C o 2°C, un margen considerado crítico para evitar consecuencias más severas.
En paralelo, la Agenda 2030 fija metas vinculadas al desarrollo sostenible, con participación de distintos países.
Eventos extremos y cambios visibles
El impacto del cambio climático ya se percibe en distintas regiones. Las variaciones de temperatura y los fenómenos extremos se registran con mayor frecuencia.
Inundaciones, olas de calor y alteraciones en los ciclos naturales aparecen como algunos de los efectos más notorios. Estos eventos generan consecuencias sociales, económicas y ambientales.
La planificación y la prevención surgen como herramientas necesarias frente a este escenario.
Hábitos cotidianos y consumo responsable
En el plano individual, existen acciones que apuntan a reducir el impacto ambiental. Entre ellas se encuentran la disminución del uso de plásticos de un solo uso y el ahorro de recursos.
El cuidado del agua y de la energía también forma parte de las prácticas recomendadas. Cada servicio implica un proceso que requiere recursos naturales.
Aun así, el debate incluye el rol de las industrias y la necesidad de regulaciones que apunten a una producción más sustentable.
Jujuy y su posicionamiento ambiental
Dentro del país, Jujuy se ubica como una provincia con avances en materia ambiental. Se destacan políticas vinculadas a la gestión de residuos y la conservación.
El trabajo articulado entre municipios permite un sistema organizado para el tratamiento de desechos, en base a normativas provinciales.
Además, existen espacios dedicados a la protección de la fauna silvestre y áreas destinadas a la preservación de la biodiversidad.
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