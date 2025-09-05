viernes 05 de septiembre de 2025

5 de septiembre de 2025 - 19:13
Tensión.

Donald Trump amenazó con derribar aviones venezolanos

El presidente de Estados Unidos advirtió que, ante nuevos sobrevuelos peligrosos, las fuerzas armadas podrán actuar directamente.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

La declaración se produce tras el sobrevuelo de dos cazas F-16 venezolanos cerca del destructor USS Jason Dunham, desplegado en aguas internacionales como parte de operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo; el Pentágono calificó la maniobra como altamente provocadora. Tras este incidente, Washington desplegó de manera inmediata diez cazas F-35 a Puerto Rico, reforzando su presencia militar en la región.

El presidente estadounidense, Donald Trump.
Donald Trump arremete contra Venezuela.

El contexto amplía las tensiones: el martes previo, la Marina estadounidense contabilizó 11 muertos tras hundir un presunto barco narcotraficante vinculado al Tren de Aragua, operación que intensificó la confrontación con el régimen de Nicolás Maduro.. En respuesta, Caracas denunció tres de estos actos como agresiones contra su soberanía y respondió con patrullajes adicionales.

Esta serie de episodios refleja un escalamiento pronunciado en la política de EE.UU. hacia Venezuela, especialmente bajo el liderazgo de Trump, quien ha endurecido la línea contra el régimen de Maduro, vinculado con redes de narcotráfico

