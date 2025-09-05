Donald Trump amenazó con derribar aviones venezolanos

Foto ilustrativa.

Durante una conferencia de prensa en el Salón Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump emitió una contundente advertencia: si aeronaves venezolanas vuelan en posiciones consideradas peligrosas cerca de buques estadounidenses en el Caribe, "serán derribadas", aunque cedió la decisión a los mandos militares presentes. Expresó que los capitanes podrán “tomar la decisión sobre lo que quieren hacer” en caso de riesgos inminentes.

La declaración se produce tras el sobrevuelo de dos cazas F-16 venezolanos cerca del destructor USS Jason Dunham, desplegado en aguas internacionales como parte de operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo; el Pentágono calificó la maniobra como altamente provocadora. Tras este incidente, Washington desplegó de manera inmediata diez cazas F-35 a Puerto Rico, reforzando su presencia militar en la región.

El presidente estadounidense, Donald Trump.

El contexto amplía las tensiones: el martes previo, la Marina estadounidense contabilizó 11 muertos tras hundir un presunto barco narcotraficante vinculado al Tren de Aragua, operación que intensificó la confrontación con el régimen de Nicolás Maduro.. En respuesta, Caracas denunció tres de estos actos como agresiones contra su soberanía y respondió con patrullajes adicionales. Esta serie de episodios refleja un escalamiento pronunciado en la política de EE.UU. hacia Venezuela, especialmente bajo el liderazgo de Trump, quien ha endurecido la línea contra el régimen de Maduro, vinculado con redes de narcotráfico

