martes 06 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de enero de 2026 - 14:08
Tensión.

Donald Trump aseguró que Delcy Rodríguez está cerrando el centro de torturas de Caracas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a las críticas por el operativo que llevó a cabo el sábado en Venezuela.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Donald Trump

Donald Trump

Lee además
Reportan tiroteos en las inmediaciones del Palacio Presidencialen Venezuela video
Mundo.

Noche de tensión en Caracas: reportaron tiroteos en las inmediaciones del Palacio Presidencial en Venezuela
Bruselas pide a Trump una transición en Venezuela con Corina Machado y Edmundo González.  
Política internacional.

Bruselas exige que la oposición lidere la transición en Venezuela

Donald Trump confirmó que cerrarán el centro de torturas en Caracas

En declaraciones públicas, Trump aseguró que el líder venezolano “es un tipo que mató a millones de personas” y afirmó que “el chavismo cerrará el centro de torturas en Caracas”. Al evaluar la intervención, sostuvo que fue “brillante” en términos tácticos y que Maduro es “un hombre violento que torturó a muchísima gente”.

“Ha matado -Nicólas Maduro- a millones de personas” y ha dirigido torturas desde el poder. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando. Pero ha torturado gente”, subrayó.

El presidente estadounidense amplió su análisis del operativo, al que definió como un despliegue sin precedentes.

“Es impresionante la operación que se hizo el sábado, no hubo muertos del lado estadounidense. La mayoría de los muertos fueron cubanos. Pudimos cortar la electricidad de todo el país, de toda Venezuela. Las únicas personas con luces tenían velas y lo agarramos por sorpresa a Maduro. Fue brillante a nivel táctico. El representante del Partido Demócrata tendría que poder decir que hicimos un buen trabajo”.

traslado de nicolás maduro (1)

Además, Trump también insistió en que Nicolás Maduro mantenía un aparato represivo en pleno centro de la capital venezolana “Maduro tenía una cámara de tortura en medio de Caracas, que ahora está siendo clausurada. Torturó a muchísima gente. Contrataban y le pagaban a la gente para que fuera y protestara, es toda gente paga la que fue con los carteles de ‘Maduro Libre’. Cuando los periodistas le preguntaban, no sabían qué contestar. Era más lindo cuando la gente iba y llevaba sus propios carteles, no los que les dan en las protestas”.

Finalmente, destacó el poderío militar de su país durante un acto partidario, donde remarcó la capacidad operativa de las fuerzas estadounidenses: “Estados Unidos volvió a probar que tiene el ejército más poderoso y feroz, el más feroz del mundo. Nadie puede con nosotros, nadie podría haber hecho lo que hicimos nosotros, nadie tiene la calidad de nuestras armas”.

Donald Trump
Donald Trump.

Donald Trump.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Noche de tensión en Caracas: reportaron tiroteos en las inmediaciones del Palacio Presidencial en Venezuela

Bruselas exige que la oposición lidere la transición en Venezuela

Donald Trump habló de una posible segunda operación en Venezuela y advirtió a Cuba y Colombia

Donald Trump advirtió que Delcy Rodríguez "pagará un precio muy alto" si no coopera

China le pidió a Estados Unidos que libere a Nicolás Maduro

Lo que se lee ahora
Cómo se originó la tradición de la Rosca de Reyes. video
Celebraciones.

Rosca de Reyes: cuál es su origen y el significado de esta histórica tradición

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Rutas intransitables (Foto de archivo).
Atención.

El estado de las rutas en Jujuy: hay cuatro cortes totales

Gabriel fue atropellado y el conductor se dio a la fuga.
Irresponsabilidad.

Alto Comedero: atropellaron a un joven que volvía del pesebre y el conductor se dio a la fuga

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán
Tiempo.

Regresan las alertas por tormentas a Jujuy: qué dice el pronóstico y cuándo lloverá

Guerreras Doradas del K-Pop llegan a Jujuy.
Show.

Llegan a Jujuy las Guerreras K-pop con un espectáculo imperdible

Violó la prisión domiciliaria y logró viajar desde Salta hasta Jujuy con dólares falsos ocultos en la ropa
Ruta 34.

Violó la prisión domiciliaria y logró viajar desde Salta hasta Jujuy con dólares falsos ocultos en la ropa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel