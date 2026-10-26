Donald Trump denunció que las elecciones en Brasil fueron "muy corruptas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este lunes el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil y denunció un supuesto fraude electoral tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro. El mandatario estadounidense calificó los comicios como “amañados” y “muy corruptos”, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus acusaciones.

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Las declaraciones se produjeron cuando Trump dialogó con periodistas antes de partir de Washington rumbo a un acto de campaña para las elecciones legislativas estadounidenses, previstas para el 3 de noviembre.

“Me pareció terrible”, expresó el mandatario al ser consultado sobre el triunfo de Lula, quien consiguió su cuarto mandato presidencial después de una ajustada segunda vuelta electoral.

El presidente estadounidense insistió en sus cuestionamientos al proceso electoral brasileño y sostuvo: “La imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”.

A pesar de sus críticas, Trump aseguró que mantiene una buena relación con Lula. También cuestionó la extensión de dos horas del horario de votación, una medida que calificó como extraña.

Flávio Bolsonaro no reconoció su derrota

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.

Las declaraciones de Trump se conocieron después de que Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se negara a reconocer el resultado del balotaje y anunciara que solicitará la anulación de los comicios ante la Justicia.

El candidato del Partido Liberal cuestionó especialmente la decisión del juez del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin, quien dispuso extender la jornada electoral hasta las 19 horas debido a problemas vinculados con el transporte público para los votantes.

Bolsonaro también denunció que la Justicia brasileña le prohibió salir del país y le ordenó entregar sus pasaportes.

Lula ganó el balotaje y consiguió su cuarto mandato

Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en la segunda vuelta electoral del domingo 25 de octubre con aproximadamente el 52% de los votos, frente al 48% obtenido por Flávio Bolsonaro.

En números absolutos, el mandatario brasileño reunió alrededor de 64,2 millones de sufragios, mientras que su rival consiguió 59,8 millones, una diferencia de aproximadamente 4,4 millones de votos.

El resultado permitió que Lula revirtiera la derrota de la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, cuando Bolsonaro había obtenido una ventaja sobre el candidato del Partido de los Trabajadores.

Las acusaciones de Trump se producen en un contexto de diferencias políticas entre Washington y Brasilia. Sin embargo, hasta el momento sus declaraciones sobre un supuesto fraude no estuvieron acompañadas de evidencias concretas que permitan cuestionar los resultados electorales.