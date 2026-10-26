lunes 26 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de octubre de 2026 - 17:47
Mundo.

Donald Trump denunció que las elecciones en Brasil fueron "muy corruptas"

El presidente de Estados Unidos cuestionó la reelección de Lula da Silva en Brasil y calificó los comicios como “amañados”.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Donald Trump.

Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este lunes el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil y denunció un supuesto fraude electoral tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro. El mandatario estadounidense calificó los comicios como “amañados” y “muy corruptos”, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus acusaciones.

Lee además
Las acciones argentinas registran fuertes pérdidas en Wall Street en medio de la crisis bursátil en Brasil. También aumentan el dólar y el riesgo país.
Mercados.

Las acciones argentinas se desploman tras la caída de la Bolsa de Brasil
Un jujeño contó cómo se vivió el triunfo de Lula en Brasil: La grieta es muy fuerte
Política.

Un jujeño contó cómo se vivió el triunfo de Lula da Silva en Brasil: "La grieta es muy fuerte"

Las declaraciones se produjeron cuando Trump dialogó con periodistas antes de partir de Washington rumbo a un acto de campaña para las elecciones legislativas estadounidenses, previstas para el 3 de noviembre.

Qué dijo Donald Trump sobre las elecciones en Brasil

Donald Trump.

Donald Trump.

“Me pareció terrible”, expresó el mandatario al ser consultado sobre el triunfo de Lula, quien consiguió su cuarto mandato presidencial después de una ajustada segunda vuelta electoral.

“Yo no tomé partido, pero francamente pareció otra elección manipulada... se veía tan corrupta, tan terrible”, afirmó Trump.

El presidente estadounidense insistió en sus cuestionamientos al proceso electoral brasileño y sostuvo: “La imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”.

A pesar de sus críticas, Trump aseguró que mantiene una buena relación con Lula. También cuestionó la extensión de dos horas del horario de votación, una medida que calificó como extraña.

Flávio Bolsonaro no reconoció su derrota

Fl&aacute;vio Bolsonaro y Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.

Las declaraciones de Trump se conocieron después de que Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se negara a reconocer el resultado del balotaje y anunciara que solicitará la anulación de los comicios ante la Justicia.

El candidato del Partido Liberal cuestionó especialmente la decisión del juez del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin, quien dispuso extender la jornada electoral hasta las 19 horas debido a problemas vinculados con el transporte público para los votantes.

Bolsonaro también denunció que la Justicia brasileña le prohibió salir del país y le ordenó entregar sus pasaportes.

Lula ganó el balotaje y consiguió su cuarto mandato

Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en la segunda vuelta electoral del domingo 25 de octubre con aproximadamente el 52% de los votos, frente al 48% obtenido por Flávio Bolsonaro.

En números absolutos, el mandatario brasileño reunió alrededor de 64,2 millones de sufragios, mientras que su rival consiguió 59,8 millones, una diferencia de aproximadamente 4,4 millones de votos.

El resultado permitió que Lula revirtiera la derrota de la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, cuando Bolsonaro había obtenido una ventaja sobre el candidato del Partido de los Trabajadores.

Las acusaciones de Trump se producen en un contexto de diferencias políticas entre Washington y Brasilia. Sin embargo, hasta el momento sus declaraciones sobre un supuesto fraude no estuvieron acompañadas de evidencias concretas que permitan cuestionar los resultados electorales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Las acciones argentinas se desploman tras la caída de la Bolsa de Brasil

Un jujeño contó cómo se vivió el triunfo de Lula da Silva en Brasil: "La grieta es muy fuerte"

Javier Milei saludó con un "Six Seven" y sigue sin hablar sobre la victoria de Lula en Brasil

Las acciones argentinas caen hasta un 9% y el riesgo país sube a 755 puntos tras las elecciones en Brasil

El papa León XIV confirmó que visitará Argentina

Lo que se lee ahora
El mercado bursátil de Brasil activó un mecanismo de emergencia ante el desplome del Bovespa. El real también perdió valor frente al dólar.
Mundo.

Fuerte caída de la bolsa en Brasil: frenaron las operaciones

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Imagen ilustrativa
Policiales.

Detuvieron a una mujer por prender fuego a un joven que dormía en la calle en San Salvador

Un camión cayó de un puente en León, Jujuy: tránsito a media calzada en Ruta 9 video
Jujuy.

Cayó un camión al rio León: el conductor se encuentra fuera de peligro

Lionel Messi y Lautaro Martínez están entre los candidatos al Balón de Oro 2026. La gala comienza a las 17 y tendrá transmisión online.
Deportes.

Balón de Oro 2026: horario en Argentina, por dónde verlo y candidatos al premio

Ingreso a primer año en Jujuy (imagen creada con IA).
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: este lunes comienzan las reuniones informativas para los exámenes

Jujuy tendrá asueto administrativo y escolar el lunes 2 de noviembre: a quiénes alcanza
Servicios.

Jujuy tendrá asueto administrativo y escolar el lunes 2 de noviembre: a quiénes alcanza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel