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13 de mayo de 2026 - 12:03
País.

Dos jujeñas permanecen graves tras la explosión en Santa Cruz: la hipótesis de bomberos

Bomberos confirmó que la explosión en Perito Moreno habría ocurrido de manera accidental y descartó explosivos mineros.

Por  Judith Girón
Santa Cruz: según bomberos la explosión en Perito Moreno fue accidental

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El superintendente de Bomberos de Santa Cruz, comisario general Claudio Castro, brindó detalles sobre las pericias que se realizan en el lugar del siniestro, que dejó tres personas fallecidas, varios heridos y una profunda conmoción en toda la comunidad.

“Venimos trabajando desde el minuto cero”, señaló Castro, quien destacó el despliegue operativo realizado por bomberos, personal sanitario, Protección Civil y distintos organismos provinciales.

Santa Cruz: la hipótesis sobre el origen del siniestro

Castro explicó que todavía no se puede determinar técnicamente cómo se produjo la explosión y si efectivamente existió una onda expansiva originada por una explosión seguida de incendio.

No obstante, confirmó que una de las principales hipótesis apunta a que las personas se encontraban calefaccionándose con gas envasado.

“Al parecer se estaban calefaccionando con gas envasado”, indicó el jefe de Bomberos, aunque aclaró que las causas exactas continúan bajo investigación judicial.

Además, remarcó que actualmente se realiza una búsqueda minuciosa de indicios que permitan determinar qué originó el siniestro.

Perito Moreno: descartaron explosivos mineros

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Según bomberos la explosión en Perito Moreno fue accidental

Según bomberos la explosión en Perito Moreno fue accidental

Uno de los puntos que confirmó Bomberos es que las pericias descartaron oficialmente la utilización de explosivos relacionados con la actividad minera, versión que había comenzado a circular luego de la tragedia.

Castro sostuvo que el informe técnico elaborado por los especialistas determinó que no hubo participación de explosivos de uso minero en el hecho.

Sin embargo, aclaró que gran parte del expediente permanece bajo reserva debido a que la causa está judicializada.

La explosión y posterior incendio provocaron severos daños estructurales en el complejo habitacional y en viviendas cercanas ubicadas hasta 400 metros a la redonda.

Según explicó el superintendente, tres de los cuatro departamentos del edificio colapsaron tras el siniestro y la estructura restante quedó debilitada.

Por este motivo, una vez finalizadas las pericias judiciales, las autoridades avanzarán con la demolición del inmueble.

Además, se registraron daños en techos, paredes, vidrios y estructuras de distintas viviendas cercanas.

Las tareas de peritaje fueron suspendidas momentáneamente por cuestiones de visibilidad y cansancio del personal, aunque se reanudaron durante la mañana del martes con especialistas de distintas zonas de Santa Cruz.

En el operativo participaron dos dotaciones de bomberos de Perito Moreno y una unidad de apoyo proveniente de Los Antiguos.

Desde el Gobierno de Santa Cruz señalaron que se desplegó asistencia integral para las familias afectadas y acompañamiento logístico a través del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Desarrollo Social.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa para establecer oficialmente las causas que desencadenaron una de las tragedias más impactantes registradas en Perito Moreno en los últimos años.

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