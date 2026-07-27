El canciller de Brasil cruzó a Javier Milei y habló de una "crisis diplomática inédita"

La Cancillería brasileña recibirá este lunes al embajador de Brasil en Argentina , Julio Glinternick Bitelli , quien regresó durante la mañana a Buenos Aires luego de haber sido convocado para brindar explicaciones ante el canciller Mauro Vieira . La decisión se produjo tras la tensión diplomática que se desató el último sábado en San Pablo .

Mundo. Brasil llamó a consulta a su embajador en la Argentina tras los dichos de Milei sobre Lula

En ese escenario, el presidente Javier Milei lanzó fuertes críticas contra su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva , durante un encuentro político encabezado por el candidato opositor a la Presidencia de Brasil , Flávio Bolsonaro .

En una breve conversación con colegas de Infobae, el canciller brasileño Mauro Vieira cuestionó las declaraciones del mandatario argentino y sostuvo que sus expresiones no sólo resultaron ofensivas para los poderes Ejecutivo y Judicial de Brasil, sino también para todo “ el pueblo brasileño ”.

“Vino en un viaje privado a Brasil para participar de uu evento partidista y el contenido de sus declaraciones fue agresivo y caracteriza una intromisión en temas internos y una ofensa no solamente al presidente Lula y al Poder Judicial , sino que también a las instituciones democráticas y al “ pueblo brasileño ”, aseguró Vieira .

Desde la óptica del jefe de Itamaraty, lo del presidente Milei “fue una provocación sin precedentes en la historia de más de 200 años de relaciones bilaterales, algo totalmente fuera de lugar”. Finalmente, destacó: “Pero no nos intimidan los voceros de la extrema derecha, ni los nacionales ni los de afuera. Como dijo el presidente Lula, con mentiras nadie va a ganar a Brasil”.

Aunque el encuentro entre Mauro Vieira y Julio Glinternick Bitelli se llevará adelante durante esta jornada, la Cancillería de Brasil no definirá de inmediato cuáles serán las próximas acciones que podría adoptar en relación con Argentina. De acuerdo con fuentes de Itamaraty, el organismo esperará al menos 48 horas antes de evaluar eventuales nuevas medidas.

La diferencia de plazos responde a una situación concreta y no es producto del azar. Durante las primeras horas de este lunes llegó a la Argentina el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, quien ocupa el cargo desde junio de 2025, luego de la destitución de su antecesor Yoon Suk-yeol.

“Eso nos tomará todo el día, es muy importante. Y este martes iremos a la asunción de la presidenta Keiko Fujimori en Perú. Hasta el miércoles no habrá novedades”, señalaron fuentes de la Cancillería brasileña.

El inicio del conflicto entre Argentina y Brasil

Durante la jornada del domingo, allegados al canciller Mauro Vieira consideraron que las declaraciones realizadas por Javier Milei el sábado junto a Flávio Bolsonaro representaron una “irresponsabilidad histórica”. El mandatario argentino había participado de ese acto político para expresar su respaldo al dirigente brasileño, quien se posiciona como opositor al gobierno de Lula da Silva.

Durante el acto partidario, Javier Milei realizó fuertes cuestionamientos contra Luiz Inácio Lula da Silva. El presidente argentino fue uno de los oradores de la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) y, en medio de su discurso, utilizó términos críticos para referirse a su par brasileño, a quien describió como “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”. “Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamábamos el Riesgo Kuka, acá en Brasil hoy tienen el Riesgo Lula”, expresó el dirigente libertario durante su intervención.

Además, el mandatario argentino dirigió críticas contra el magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, a quien calificó de “basura calva” luego de que el tribunal negara su pedido para ingresar al domicilio de Jair Bolsonaro, donde el expresidente cumple una condena por su presunta participación en un intento de golpe de Estado.

Las declaraciones de Milei sobre la decisión judicial generaron una reacción inmediata ese mismo sábado por parte del titular de la Corte brasileña, Luiz Edson Fachin: “Al reafirmar la plena autonomía del Poder Judicial brasileño, la Presidencia del STF deplora manifestaciones incompatibles con la civilidad que debe caracterizar las relaciones entre los Estados”.

"La basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado"



Javier Milei apuntó contra Lula da Silva, sostuvo que el presidente de Brasil "se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso" y condenó la detención de Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/BUfrl7EJ3S — Corta (@somoscorta) July 25, 2026

Las próximas 48 horas serán determinantes para conocer si las administraciones de Lula da Silva y Javier Milei optarán por profundizar la tensión diplomática o buscarán moderar el conflicto entre los dos principales socios comerciales del Mercosur.