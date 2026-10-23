El día que Charly García vino a Jujuy: "Fue realmente espectacular", dijo Gastón Jacquet Matillón, director de El Cuatro

En el marco de un nuevo cumpleaños de Charly García , el licenciado Gastón Jacquet Matillón, director de El Cuatro y Radio City, recordó una de las visitas más memorables del músico a Jujuy. Fue en 2003, cuando el artista llegó para presentar su disco Influencia y protagonizó un recital organizado por Radio City, que dejó anécdotas inolvidables: desde un sillón difícil de conseguir hasta una milanesa con puré en medio del espectáculo.

“Estuvo buenísimo porque en aquel momento fue parte de de los recitales que organizaba Radio City y bueno, llegó el turno de Charly, nos lo ofrecieron, nos dijeron que estaba de gira. Un montón de gente tenía miedo porque habían pasado estas cosas de los hoteles donde alguna vez se tiró desde un balcón y cayó la pileta. Nosotros sabíamos que acá iba a estar todo bien organizado y que no iba a tener problemas. Así que bueno, nos decidimos y lo hicimos. Fue realmente espectacular, muy lindo recuerdo ”, mencionó Jacquet Matillón.

El espectáculo se realizó en el estadio de la Federación, que estuvo colmado de público, “nosotros le contamos que hacía 18 años que no venía a la provincia. Cuando se enteró, se puso recontento, hizo un show especial. Por eso ese show duró un montón de tiempo y tocó todas las canciones, las más conocidas, y las del disco nuevo, que era Influencia en ese momento”, agregó.

La presentación duró aproximadamente dos horas y media y dejó un recuerdo especial entre los asistentes, "salió todo perfecto, fue una experiencia relinda".

Uno de los artistas más importantes de Argentina.

El sillón rojo que Charly García pidió para el escenario

Entre las exigencias del artista figuraban un camarín con "paredes negras, alfombra roja, espejo de cuerpo entero e inciensos, alguna bebida". Sin embargo, el pedido más complicado fue conseguir un sillón de características muy específicas.

“Una de las cosas que pedía en el escenario fue un sillón Luis XV rojo de tres cuerpos”, explicó.

El equipo de producción lo buscó en anticuarios, casas de muebles, museos y hasta en el Teatro Mitre, sin resultados. Finalmente, la solución apareció durante un almuerzo familiar. “Yo estaba almorzando en la casa de de mi suegra y resulta que yo le contaba esto, a una persona que estaba ahí y me dice, 'pero ese sillón está acá. Está acá en la casa de tu suegra'”, indicó.

El sillón fue trasladado al estadio y terminó formando parte de la puesta en escena, "se lo pedí y había que cuidarlo mucho", dijo entre risas.

La milanesa con puré que interrumpió el recital

Charly García.

Jacquet Matillón también recordó que "quería una limousine, pero no había en aquel momento en Jujuy, le conseguimos un auto importante, un Mercedes-Benz, pero cuando llegó al hotel se movía en la combi con sus músicos".

Sin embargo, la situación más inesperada ocurrió durante el espectáculo, cuando el artista abandonó repentinamente el escenario. “En medio del show se bajó del escenario y ahí nos asustamos".

La preocupación no duró mucho, porque el músico solamente había decidido hacer una pausa para comer. “Se fue atrás del escenario y se comió una milanesa con con puré y después que terminó de comer, volvió a subir al escenario y siguió tocando y cantando, fue bárbaro. Fue una linda experiencia”.

Al recordar aquella visita, el director de El Cuatro y Radio City destacó el trato que tuvo el artista durante su estadía en la provincia. “Yo lo recuerdo como una persona de muy buen humor, flaco y alto”, concluyó Jacquet Matillón, al recordar aquella histórica noche de Charly García en Jujuy.