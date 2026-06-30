El dólar oficial abrió en $1500 y podría registrar su mayor suba en casi un año

El dólar oficial en el Banco Nación abrió este martes a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, con una suba de $5 con relación al último cierre.

Economía. El dólar volvió a subir y alcanzó su valor más alto desde enero

Economía El dólar subió con fuerza y alcanzó su valor más alto desde noviembre

De sostenerse hasta el cierre de las operaciones significa un alza de 5% en junio, variación muy superior a la inflación que se estima por debajo de 2%. Este crecimiento dejó en rojo las operaciones de carry trade.

Dólar: $1.540 para la compra Dólar: $1.510 para la venta

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