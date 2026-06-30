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30 de junio de 2026 - 11:02
País.

El dólar oficial abrió en $1500 y podría registrar su mayor suba en casi un año

El dólar oficial en el Banco Nación marcó una suba de $5 con relación al último cierre.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Dólar

Dólar

El dólar oficial en el Banco Nación abrió este martes a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, con una suba de $5 con relación al último cierre.

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dólares

Las cotizaciones de este martes 30 de junio

  • Dólar Blue: Compra $1.490 / Venta $1.510
  • Dólar Mayorista: Compra $1.472,50 / Venta $1.481,50
  • Dólar MEP: $1.509,87
  • Dólar Contado Con Liquidación (CCL): $ 1.554,73
  • Dólar Tarjeta: $1943,50

Cotización en Jujuy

Dólar: $1.540 para la compra
Dólar: $1.510 para la venta

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