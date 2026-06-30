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30 de junio de 2026 - 09:52
País.

Caso Loan: declaran los padres del menor desaparecido hace dos años

El juicio por la desaparición de Loan Peña vivirá una de sus jornadas más significativas en una audiencia cargada de expectativa y emoción.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
padres de Loan

El juicio oral por la desaparición de Loan Peña tendrá este martes una audiencia clave con el inicio de las declaraciones testimoniales. María Noguera y José Peña, padres del niño de 5 años desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, serán los primeros en brindar su testimonio ante el tribunal.

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Los padres del niño de 5 años serán los encargados de abrir la ronda de testimonios en una audiencia cargada de expectativa y emoción.

padres de Loan

La audiencia se desarrollará en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde ambos declararán en calidad de víctimas y testigos. Tras prestar declaración, podrán permanecer en la sala para seguir el desarrollo del debate oral.

Durante la misma jornada también comenzarán a declarar algunos de los hermanos de Loan, entre ellos Mariano Peña, cuya participación está prevista entre este martes y el jueves.

José Peña fue la última persona que vio al niño antes de su desaparición. Según la reconstrucción de los hechos, ambos participaron del almuerzo familiar realizado en la casa de la abuela Catalina. Al finalizar la comida, Loan se dirigió junto a un grupo de adultos y niños hacia un naranjal cercano, donde se perdió todo rastro de él.

Por su parte, María Noguera fue informada de la desaparición varias horas después, cuando ya se había iniciado la búsqueda en la zona.

Declaraciones con fuerte carga emocional

La declaración de los padres tendrá además una fuerte carga emocional, ya que deberán hacerlo frente a los principales acusados de la causa. Entre ellos se encuentra Laudelina Peña, tía del niño y hermana de José Peña, señalada por la investigación como una de las personas que habría participado en el presunto plan para apartar a Loan de la vista de su padre y facilitar su sustracción.

Caso Loan - Chequeado (5)

También estarán presentes Antonio Benítez, esposo de Laudelina, y el excomisario Walter Maciel, imputado por presunto encubrimiento durante la investigación inicial. A ellos se suma Daniel "Fierrito" Ramírez, otro de los acusados, quien durante el proceso manifestó sentirse discriminado por el apodo con el que es identificado.

Todos los imputados compartieron el almuerzo familiar realizado el día de la desaparición del niño, un encuentro que constituye uno de los ejes centrales de la investigación.

Acompañamiento psicológico

Los padres de Loan contarán con el acompañamiento de una psicóloga de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), organismo del Ministerio Público Fiscal encargado de brindar asistencia a víctimas y testigos durante el proceso judicial.

Caso Loan - Chequeado (3)

La audiencia marcará el inicio de una etapa decisiva del juicio, con testimonios que podrían aportar nuevos elementos para esclarecer uno de los casos que mayor conmoción generó en el país durante el último año.

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