jueves 08 de enero de 2026

8 de enero de 2026 - 14:30
Solidaridad.

El duro relato de Mirta tras el incendio en su casa en barrio San Martín: pide ayuda a los jujeños

Mirta Toconás es dueña de la vivienda que se incendió en el barrio San Martín, en San Salvador de Jujuy. Relató el duro momento y pidió colaboración de los jujeños.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Incendio en San Martín (4)
El duro relato de Mirta sobre el incendio de su vivienda

Mirta contó en exclusiva a Canal 4 que el incendio se habría originado por una conexión que realizó una de las habitantes de la vivienda. En ese momento, ella había salido apenas unos minutos y fue alertada por vecinos del siniestro.

“Yo salí a hacer una diligencia, 20 minutos, y me alcanzan corriendo los vecinos que se estaba incendiando mi casa”, relató entre lágrimas. Cuando llegó, las llamas ya habían tomado gran parte del domicilio y tanto la Policía de la Provincia como los Bomberos ya se encontraba realizando trabajos en el lugar.

Incendio en San Martín (3)

Dentro de las duras palabras, Mirta también contó que una familiar que se encontraba en la planta alta logró escapar gracias a la ayuda de los vecinos: “Una prima que estaba arriba de la vivienda tuvo que salir por los techos, los vecinos la ayudaron a salir”.

Aunque no hubo que lamentar víctimas humanas, las pérdidas sentimentales y materiales fueron enormes. “Lamentablemente murieron los seis perritos y el gato. La parte donde estaban las cuchas se empezó a incendiar y ellos se quedaron sin salida”, expresó con dolor.

Qué necesita la familia para empezar de nuevo

Toconás explicó que lo primero es poder retirar los restos del incendio para comenzar las tareas de limpieza y reconstrucción. Pero posteriormente detalló los elementos primordiales que necesitan, principalmente por las condiciones climáticas que se avecinan en las próximas horas, ya que rige alerta amarilla por tormentas.

Incendio en San Martín (2)

“Necesitamos unas chapas, esa es la base fundamental”, señaló. También indicó que sería necesario uno o dos contenedores para desechar toda la estructura quemada.

Además, pidió colaboración con elementos esenciales para el día a día: “Si alguien nos puede donar ropa, ropa de cama, camas, colchones. Los materiales ya de a poco iremos consiguiendo”.

Cómo ayudar a Mirta y su familia

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono: 3884342551. O también pueden acercarse a la vivienda afectada en Coronel Pastor 298, barrio San Martín.

