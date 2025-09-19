El emotivo mensaje de Nico Vázquez en redes: "No hay un día en el que no te extrañe"

El actor sorprendió a sus seguidores con un texto y una serie de fotografías que emocionaron a quienes conocen su historia.

Nico Vázquez conmovió a sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram con un simple pero emotivo post . Cuatro imágenes acompañadas de un mensaje profundo bastaron para tocar el corazón de quienes conocen su historia . “No hay un día que no te extrañe Umma ”, escribió junto a un collage de fotos.

En dichas imágenes se puede ver al actor con su amada perra labradora , que lo acompañó durante 16 años y falleció en noviembre de 2024 .

El reconocido actor enfrenta un año complicado : además de esta pérdida , se separó de Gimena Accardi tras 18 años juntos .

La emotiva despedida de Nico Vázquez a Umma

En noviembre de 2024, Nico compartió en su cuenta que Umma había fallecido. Publicó varias fotografías mostrando momentos felices juntos, desde paseos por la playa hasta tardes de mate en casa, e incluso bailes improvisados durante la pandemia.

El conmovedor posteo con el que Nico Vázquez había despedido a su perra Umma.

“Hoy nos toca despedirte. Nos diste tanto amor en estos 16 años… Desde que llegaste a casa, supimos que eras especial. Las veces que te vi observando amaneceres, el mar y atardeceres… Como dice Gime: ‘contemplabas’. Me quedo con recuerdos hermosos”, escribió.

También recordó instantes divertidos, como verla disfrutar del mar: “¡En la playa eras imparable, y puedo decir que vi a una labradora surfear olas, jaja! Durante la pandemia, te bancaste mis bailes prohibidos que hacíamos para entretenernos. ¡Qué risa! Incluso llegaste a acompañarme al teatro, saludando conmigo al público”.

Nicolas Vázquez

El actor destacó la relación de Umma con Gimena: “Siempre con nosotros a todos lados, tan especial y graciosa. Voy a extrañar verte interactuar con Gime. Tan hermosas juntas”.

Finalmente, agradeció a su familia y a los veterinarios por cuidarla con tanto amor. “Fuiste una guerrera. Luchaste siempre, y aun en tus últimos días, tu amor fue impresionante. Extrañaremos todo: tu olor, tu compañía y ese amor incondicional. Siempre serás nuestra familia. Sé que seguirás cuidándonos. Gracias por tanto. ¡Te amo para siempre!”, concluyó.