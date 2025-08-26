El Gobierno avanza contra las operaciones financieras del Cártel de los Soles en Argentina

Nicolás Maduro.

El Gobierno argentino anunció medidas contundentes contra el Cártel de los Soles, reafirmando su recientemente declarada condición como organización terrorista y avanzando ahora con acciones concretas en materia financiera.

Según informó el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, se elaboró un informe detallado sobre las actividades delictivas del Cártel en territorio argentino. Este documento analiza las redes financieras que operan dentro del país y plantea un plan coordinado para desactivar esas estructuras ilícitas.

image Cartel de los Soles / recompensa en Estados Unidos. Paralelamente, el Estado formalizó la inclusión del Cártel de los Soles liderada por los dictadores venezolanos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), acción que habilita sanciones financieras severas y restricciones operativas.

Esta decisión se inscribe en un movimiento regional: países como Ecuador y Paraguay también han incorporado al Cártel en sus registros de entidades terroristas y vinculadas a financiamiento ilícito.

Asimismo, autoridades internacionales como el senador Marco Rubio (Estados Unidos) destacaron que Argentina forma parte de una coalición contra el narcotráfico transnacional, con intentos de neutralizar el poder financiero de organizaciones como el Cártel de los Soles

