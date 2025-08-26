martes 26 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de agosto de 2025 - 19:41
País.

El Gobierno avanza contra las operaciones financieras del Cártel de los Soles en Argentina

El Gobierno argentino avanzará tras declararlo organización terrorista, se habilitaron sanciones y restricciones para limitar su estructura ilícita.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro.

Lee además
El Gobierno argentino declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista  
Política.

El Gobierno de Javier Milei declaró terrorista al Cártel de los Soles, vinculado a Maduro y Cabello
Teresa de Calcuta nació un 26 de agosto de 1910.
Mundo.

Madre Teresa de Calcuta: vida, obra y polémicas de la monja que más cerca estuvo de los pobres

Según informó el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, se elaboró un informe detallado sobre las actividades delictivas del Cártel en territorio argentino. Este documento analiza las redes financieras que operan dentro del país y plantea un plan coordinado para desactivar esas estructuras ilícitas.

image
Cartel de los Soles / recompensa en Estados Unidos.

Cartel de los Soles / recompensa en Estados Unidos.

Paralelamente, el Estado formalizó la inclusión del Cártel de los Soles liderada por los dictadores venezolanos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), acción que habilita sanciones financieras severas y restricciones operativas.

Esta decisión se inscribe en un movimiento regional: países como Ecuador y Paraguay también han incorporado al Cártel en sus registros de entidades terroristas y vinculadas a financiamiento ilícito.

Asimismo, autoridades internacionales como el senador Marco Rubio (Estados Unidos) destacaron que Argentina forma parte de una coalición contra el narcotráfico transnacional, con intentos de neutralizar el poder financiero de organizaciones como el Cártel de los Soles

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Gobierno de Javier Milei declaró terrorista al Cártel de los Soles, vinculado a Maduro y Cabello

Madre Teresa de Calcuta: vida, obra y polémicas de la monja que más cerca estuvo de los pobres

Así es 'Jonathan', la tortuga más vieja del mundo con 192 que vive en Santa Elena

Un bombardeo israelí contra el hospital en Gaza dejó 19 muertos, incluidos cuatro periodistas

Tercera Guerra Mundial: las ciudades que serían los primeros blancos según la Inteligencia Artificial

Lo que se lee ahora
Teresa de Calcuta nació un 26 de agosto de 1910.
Mundo.

Madre Teresa de Calcuta: vida, obra y polémicas de la monja que más cerca estuvo de los pobres

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Reparación del acueducto de agua. video
Jujuy.

Este martes volvería el agua en los barrios afectados por la rotura del acueducto

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo de agosto

video
Dolor en el deporte.

Murió Néstor Gómez, una figura del básquet de Jujuy

Florencia Raveh tenía 32 años y fue asesinada por su pareja.
Policiales.

Quién era Florencia Revah, la joven asesinada por su pareja en San Antonio de Areco

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel