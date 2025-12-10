El Gobierno obtuvo US$ 1.000 millones con un nuevo bono en dólares y pagó una tasa del 9,26%

Foto ilustrativa.

El Gobierno nacional logró este miércoles captar US$ 1.000 millones mediante la emisión de un nuevo bono en dólares, la primera colocación de deuda en moneda extranjera desde que asumió la administración de Javier Milei.

A pesar de que el cupón nominal del bono ofrecido era de 6,5 % anual, la tasa efectiva que pagará el Estado alcanzó el 9,26 %, debido a que la emisión se realizó “por debajo de la par”.

Detalles de la colocación Las ofertas superaron ampliamente el objetivo: se recibieron propuestas por US$ 1.420 millones .

A raíz del descuento aplicado sobre el valor nominal (cada lámina de US$ 100 se vendió a US$ 91), la rentabilidad real para los compradores fue mayor, lo que explica la tasa final.

Luis Caputo y Javier Milei. Javier Milei y Luis Caputo.

Según informaron desde el Ministerio de Economía, lo recaudado será destinado, al menos en parte, a afrontar los próximos vencimientos de deuda en dólares (Bonar 2029 y 2030), que suman más de US$ 4.200 millones en enero de 2026. Medidas complementarias y contexto de mercado Para facilitar la demanda y asegurar la colocación, el gobierno implementó una serie de medidas regulatorias: Permitió a compañías de seguros utilizar cauciones en dólares para participar de la licitación, con un tope del 20 % de su cartera.

Permitió que personas físicas que compraron dólares en bancos puedan entrar a la licitación primaria del bono y les habilitó reinvertir lo que cobren en amortizaciones o renta, aunque con una restricción de permanencia mínima de 15 días para evitar arbitrajes.

Modificó reglas bancarias para quienes vendan estos bonos en pesos: deberán esperar 90 días para volver a recomprar dólares oficiales, en contraste con los 300 días anteriores. El anuncio representa el regreso del país al mercado internacional de deuda tras varios años de aislamiento, en un contexto en el que el Gobierno busca saldar vencimientos sin afectar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

