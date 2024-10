El impensado plan para distraer a su mujer durante el parto lo hizo viral en redes

La creatividad del esposo no pasó desapercibida, y todos los comentarios giraron en torno a elogios y humor.

El momento de parto es, sin lugar a dudas, uno de los más difíciles y conmovedores en la vida de una pareja . Para la madre , representa una vivencia intensa , repleta de ansiedad y sufrimiento , mientras que su compañero , aunque no experimenta físicamente el proceso, desempeña un papel crucial como apoyo emocional.

El clip, que sumó 23 millones de visualizaciones y más de 5,1 millones de “ me gusta ”, retrata a Jezlyn en una sala de hospital , preparada para el parto . Sin embargo, fue su pareja quien acaparó toda la atención, ya que, en un esfuerzo por tranquilizarla, optó por ejecutar una coreografía “ improvisada ” que los usuarios catalogaron como “ la distracción perfecta ”.

El padre del año

La inventiva del esposo no pasó inadvertida, y todos los comentarios se centraron en halagos y humor. “Que agregue ‘distraedor de contracciones’ a su currículum”; “El baile de apareamiento, lo perfeccionó”; “Absolutamente un chico green flag, necesitamos más como él” y “Él entendió perfectamente cuál era su función”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron entre las más de 25 mil respuestas.

Un baile ¿improvisado o planeado?

Muchos sugieren que la coreografía no fue espontánea y que había estado ensayando para esta ocasión. “Fue bailarín en su otra vida, no tengo pruebas pero tampoco dudas”, “No se ve para nada improvisado, para mi que lo tenía preparado y estaba esperando este momento desde siempre”, comentaron.

El video solo dura 11 segundos pero capta la talentosa coreografía que alcanzó más de 25 millones de reproducciones en TikTok.

Sin embargo, no solo los usuarios regulares se unieron al diálogo para congratular a la pareja. La cuenta oficial del reconocido programa "Bailando con las estrellas" también respondió al video: “Está preparado para la pista de baile”, escribieron en tono divertido. El marido de Jezlyn, Grayson Bearden lejos de quedarse callado, respondió con humor: “Nací preparado”.