El increíble video inédito de Messi en el Mundial 2010 que estuvo guardado 16 años

Lionel Messi volvió a sorprender al mundo sin necesidad de entrar a una cancha . Un video inédito grabado durante la concentración de la Selección Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010 salió a la luz después de 16 años y muestra al rosarino haciendo malabares con la recordada Jabulani con una facilidad asombrosa.

Deportes La AFA anunció un homenaje a Lionel Messi en todas las categorías del fútbol Argentino

Recuerdo. "No lo voy a olvidar nunca": el mensaje de un jujeño a Lionel Messi después de enfrentarlo

El encargado de abrir el archivo fue Jonás Gutiérrez , integrante de aquel plantel dirigido por Diego Armando Maradona . El exfutbolista publicó en sus redes sociales una filmación que nunca antes había compartido y rápidamente las imágenes comenzaron a circular entre los fanáticos.

No ocurre en un estadio ni durante un entrenamiento. La escena tiene lugar en una habitación de la concentración argentina en Pretoria , lejos de las cámaras y en un momento completamente distendido del plantel. Allí aparecen Messi, Maximiliano Rodríguez, Martín Demichelis y Jonás Gutiérrez .

El video comienza con Maxi Rodríguez haciendo jueguitos. Después llega el turno de Messi y la escena cambia por completo. Con apenas 23 años , Leo empieza a dominar la pelota con los pies y la cabeza mientras permanece relajado dentro de la habitación. El balón prácticamente no toca el piso y sus compañeros reaccionan entre risas y sorpresa.

“No se le cae”, se escucha decir a Jonás durante la grabación. Más tarde, Sergio Agüero apareció entre las reacciones al video y dejó una definición que resume las imágenes: “Tiene un imán en los pies”.

Y a partir de ese momento, pese a los intercambios con Rodríguez, que se 'excusaba' porque Messi jugaba descalzo ("si te dije que podías descalzo, pelot..", le respondió el crack del Barcelona), una secuencia hipnótica, con los Nocheros de fondo y Messi domando a la Jabulani de manera increíble.

"Estás más cómodo en la silla", "Se me termina la batería", "Ah no, no se le cae" o "Los dos nombres en el título", fueron algunos de los comentarios jocosos del trío, que asombrado miraba a Messi hacer de las suyas.

“Tiene un imán en los pies” “Tiene un imán en los pies”

¿Por qué la Jabulani hacía todavía más difícil lo que hacía Messi?

La Jabulani fue el balón oficial del Mundial de Sudáfrica 2010 y quedó en la memoria por las fuertes críticas de futbolistas, especialmente de los arqueros. Su comportamiento en el aire y los cambios de trayectoria generaron numerosos cuestionamientos durante aquella Copa del Mundo. Fernando Muslera llegó a definirla como extremadamente difícil de controlar, mientras que figuras como Iker Casillas y Gianluigi Buffon también fueron muy críticos con el balón.

Eso explica parte del impacto que produjo el registro: Messi no está utilizando una pelota cualquiera. Está haciendo parecer sencilla una pelota que, durante aquel Mundial, provocó quejas entre algunos de los mejores jugadores del planeta. Y lo hace dentro de una habitación, sin botines y prácticamente sin espacio.

De las seis Copas del Mundo que disputó, la de Sudáfrica 2010 fue la única en la que Messi no pudo convertir ningún gol: con Diego Armando Maradona como entrenador, la Selección Argentina ganó sus tres partidos en el grupo (1-0 a Nigeria, 4-1 a Corea del Sur y 2-0 a Grecia) y luego eliminó a México (3-1), pero en cuartos recibió un durísimo golpe al ser goleada por Alemania (0-4)

El detalle que Jonás Gutiérrez guardó durante 16 años

Gutiérrez contó que nunca había publicado esas imágenes. Al compartirlas explicó que primero aparece Maxi Rodríguez demostrando su técnica y luego Messi lleva el momento “a algo sublime”.

“Imposible dejar de ver este video” “Imposible dejar de ver este video”

Incluso bromeó sobre su papel detrás de la cámara y aseguró que decidió no demostrar sus propios “malabares” para no opacar a Messi.

Otro detalle del registro refuerza el carácter casero de la escena: mientras los jugadores hacen jueguitos, Los Nocheros suenan de fondo. Es una postal muy diferente a las grandes finales y estadios repletos que marcarían posteriormente la historia del rosarino con la camiseta argentina.

El video apareció en un momento especial para Messi

La publicación tomó todavía mayor dimensión porque apareció apenas días después de que Messi anunciara su retiro de la Selección Argentina. Desde entonces comenzaron a reaparecer fotografías, historias y registros de diferentes etapas de su carrera con la camiseta argentina.

El video de Jonás, sin embargo, tiene algo diferente: no muestra al Messi campeón del mundo ni al capitán levantando una copa. Es el registro de un joven de 23 años, en una habitación de Pretoria y durante su segundo Mundial, haciendo con una pelota complicada algo que para casi cualquier futbolista sería extraordinario.

Para Messi, al menos en esas imágenes, parecía simplemente un juego.