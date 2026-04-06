El misterio de las luces en el cielo de Río Negro: la explicación que apunta a un cohete

Luces que se observaron en Río Negro

Durante el fin de semana largo, una estela de luces sorprendió a vecinos de distintas localidades de Río Negro. De acuerdo con la explicación de especialistas, el fenómeno correspondió al reingreso a la atmósfera de una de las etapas del cohete chino Chang Zheng 4B, lanzado en diciembre de 2025 y que terminó desintegrándose por completo.

El episodio pudo observarse desde ciudades como San Carlos de Bariloche, General Roca y Viedma, donde tanto vecinos como aficionados a la astronomía lograron registrar el momento.

Qué dijeron los especialistas sobre el fenómeno Según detallaron los expertos, el objeto formaba parte del lanzador de la serie Long March 4B y atravesó su fase de reingreso una vez completada su misión orbital. Al ingresar nuevamente en la atmósfera, la fricción con las capas superiores provocó que la estructura se fragmentara y se incendiara, generando las estelas de fuego que se vieron desde distintos puntos de la provincia.

Embed - LUCES MISTERIOSAS EN RÍO NEGRO A diferencia de un meteoro natural, este bólido artificial se desplazó a una velocidad menor y mostró una fragmentación claramente visible. Esa característica permitió que organismos de control y seguidores de la astronomía lo reconocieran casi de inmediato.

Las autoridades locales señalaron que no se registraron daños materiales ni caída de restos sólidos en zonas urbanas. La mayor parte de la estructura se consumió por el calor extremo antes de alcanzar la superficie. Aunque el fenómeno duró apenas unos segundos, provocó sorpresa e incertidumbre entre quienes observaron el paso del cohete chino por el cielo patagónico. Río Negro cohetes

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