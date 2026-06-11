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11 de junio de 2026 - 09:19
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El Mundial 2026 vuelve a reunir a Países Bajos y Japón, 16 años después

Países Bajos y Japón se enfrentan en el estadio Dallas. El duelo se jugará el domingo 14 de junio desde las 17:00 (hora Argentina).

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El Mundial 2026 vuelve a reunir a Países Bajos y Japón, 16 años después
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El juego entre Países Bajos y Japón se disputará el próximo domingo 14 de junio por la fecha 1 del grupo F del Mundial, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Dallas.

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Dieciséis años después, el Dallas Stadium será testigo del regreso de uno de los duelos más interesantes entre la AFC y la UEFA.

Países Bajos disputará su 12ª Copa del Mundo y persigue un título que se le negó pese a alcanzar tres finales en Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010. En su última participación llegó a cuartos de final.

La Naranja Mecánica tuvo un gran rendimiento en el proceso clasificatorio de la UEFA: puntero del Grupo G, con 20 unidades, sólo empató su partido con Polonia.

Por su parte, Japón encara su octava cita mundialista consecutiva desde su debut en Francia 1998. Los Samuráis buscarán superar su techo histórico de los octavos de final, instancia que alcanzaron en cuatro ocasiones: 2002, 2010, 2018 y 2022.

El conjunto nipón llega con el impulso de haber sido la primera nación —excluyendo a los anfitriones— en sellar su pasaporte al torneo, logrando la clasificación con tres jornadas de antelación en la tercera ronda de la AFC.

La selecciones europea y la asiática se enfrentaron en tres ocasiones, con ventaja para Países Bajos (dos triunfos y un empate). El antecedente más relevante fue en la fase de grupos de 2010, cuando un gol de Wesley Sneijder a los 53 minutos definió el encuentro.

Países Bajos y Japón comparten el Grupo F con Suecia y Túnez.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).


Fechas y rivales de Países Bajos en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo F - Fecha 2: vs Suecia: 20 de junio - 14:00 (hora Argentina)
  • Grupo F - Fecha 3: vs Túnez: 25 de junio - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Japón en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo F - Fecha 2: vs Túnez: 21 de junio - 01:00 (hora Argentina)
  • Grupo F - Fecha 3: vs Suecia: 25 de junio - 20:00 (hora Argentina)
Horario Países Bajos y Japón, según país
  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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