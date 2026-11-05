El Niño en Jujuy: ante posibles lluvias intensas, realizan tareas preventivas en el arroyo Las Martas

Tareas de Defensa Civil en el arroyo Las Martas.

Tareas de Defensa Civil en el arroyo Las Martas.

Tareas de Defensa Civil en el arroyo Las Martas.

Ante la posibilidad de que durante noviembre se registren lluvias intensas en cortos períodos y con la atención puesta en la posible llegada de El Niño , en Jujuy se refuerza el monitoreo de cauces y zonas consideradas sensibles ante precipitaciones.

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Carlos Mamaní, de Defensa Civil, explicó en una entrevista con Canal 4 que actualmente las condiciones se mantienen en nivel verde, aunque el seguimiento meteorológico continúa de manera permanente. “Pueden ser precipitaciones en cortos períodos de tiempo, lo que se nos puede dar en el transcurso de este mes”, señaló Mamaní.

Desde Defensa Civil indicaron que el comportamiento de las precipitaciones obliga a mantener vigilancia especialmente sobre canales, arroyos y ríos cercanos a sectores urbanos.

Tareas de Defensa Civil en el arroyo Las Martas.

En ese marco se realizan tareas preventivas en el arroyo Las Martas, en la zona de Alto Comedero y Palpalá, además de trabajos en el río Xibi Xibi. Mamaní explicó que se llevan adelante tareas de “limpieza y mantenimiento del canal” junto con Recursos Hídricos, municipios y otros organismos.

El objetivo es reducir posibles complicaciones ante episodios de lluvia que puedan provocar aumentos rápidos de caudal o problemas de escurrimiento.

La recomendación clave: mantener limpios los desagües

Uno de los principales pedidos a los vecinos es evitar que residuos y basura obstruyan canaletas y sistemas de drenaje. “Que trate de mantener limpias las canaletas, los desagües, de no arrojar basura, más que nada cuando se producen las precipitaciones”, recomendó Mamaní.

Tareas de Defensa Civil en el arroyo Las Martas.

Según explicó, la obstrucción de los desagües pluviales puede favorecer anegamientos de calles y acumulaciones de agua en sectores urbanos.

También recomendó evitar salir durante tormentas fuertes cuando no sea necesario, debido a los riesgos vinculados con descargas eléctricas, fuertes vientos y problemas en instalaciones eléctricas.

Monitoreo de ríos y zonas cercanas

Otro punto de atención será el comportamiento de los cauces durante los episodios de lluvia. Defensa Civil realiza el seguimiento mediante cámaras del sistema 911 y personal ubicado en diferentes sectores, entre ellos Juan Galán. “Si aumenta el caudal, hacemos la evacuación a través del 911”, indicó Mamaní.

La medida puede aplicarse en caso de que haya personas en sectores próximos a los ríos o en espacios recreativos cercanos al parque lineal.

Por el momento, las condiciones se mantienen dentro de parámetros normales, aunque el seguimiento continuará durante noviembre ante la posibilidad de precipitaciones concentradas en períodos cortos.