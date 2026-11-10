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10 de noviembre de 2026 - 11:39
Visita Papal.

El Papa León XIV recordó al Cura Brochero y Mama Antula y pidió construir una patria solidaria

Durante la misa en Córdoba, el papa León XIV homenajeó al Cura Brochero, Mama Antula y otros santos argentinos. Llamó a vivir la fe con acciones concretas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El papa León XIV sostiene el báculo pastoral durante una ceremonia religiosa en su visita a la provincia de Córdoba.

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La celebración comenzó alrededor de las 10:18, después de que el Santo Padre recorriera parte del predio en papamóvil para saludar a los peregrinos. Durante su mensaje, León XIV resaltó la historia religiosa de Córdoba y recordó a quienes dedicaron su vida a la evangelización, la educación, la atención de los enfermos y el acompañamiento de las personas más necesitadas.

El Papa recordó al Cura Brochero y Mama Antula en Córdoba

Uno de los momentos centrales de la homilía fue el reconocimiento al legado de los santos argentinos, especialmente aquellos vinculados con Córdoba y el interior del país.

El Papa señaló que la provincia fue escenario de numerosas historias de entrega religiosa y que esas experiencias siguen siendo una referencia para los creyentes.

"Estamos todos llamados a la santidad", expresó León XIV, al explicar que no se trata solamente de una aspiración de los religiosos, sino de una vocación que también puede vivirse mediante las acciones cotidianas.

"Estamos todos llamados a la santidad" "Estamos todos llamados a la santidad"

En ese sentido, destacó al Cura Brochero, el sacerdote cordobés que recorrió las sierras para acompañar a las comunidades y acercar la Iglesia a las poblaciones más alejadas. También recordó a Mama Antula, reconocida por su tarea evangelizadora y su compromiso con los sectores más vulnerables.

Durante la celebración, el pontífice hizo referencia a la importancia de transmitir los valores cristianos mediante las acciones y no solamente a través de las palabras.

"No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida" "No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida"

León XIV también mencionó a otros referentes de la Iglesia argentina, entre ellos Fray Mamerto Esquiú, el cardenal Eduardo Pironio, Artémides Zatti, Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña.

Además, recordó a religiosas y fundadoras de congregaciones que dedicaron sus vidas a la educación, la salud y la asistencia de las personas más necesitadas.

El mensaje de León XIV para construir una Argentina más solidaria

Más allá de las referencias religiosas, la homilía incluyó un llamado al compromiso social y a la construcción de una comunidad basada en la solidaridad.

El pontífice sostuvo que los santos argentinos demostraron que la fe puede transformarse en acciones concretas destinadas a mejorar la vida de otras personas.

En ese contexto, destacó la importancia de trabajar por una patria fraterna y solidaria, donde el acompañamiento y la ayuda al prójimo formen parte de la vida cotidiana. El Santo Padre también recordó que la misión cristiana debe desarrollarse en todos los ámbitos, desde las familias y las escuelas hasta los lugares de trabajo y las comunidades.

Hacia el cierre de su mensaje, convocó a los presentes a continuar el legado de quienes dedicaron sus vidas al servicio de los demás. "Vayan y sean santos", expresó el Papa, al invitar a los fieles a llevar ese compromiso a cada espacio de la sociedad.

La celebración tuvo además un símbolo especialmente vinculado con Córdoba: la imagen del Cristo pobre que el Cura Brochero mandó tallar durante su enfermedad y que acompañó la misa en FAdeA.

Tras la ceremonia, León XIV continuará su agenda en Córdoba con un recorrido por la ciudad y un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Por la tarde regresará a Buenos Aires, donde tiene previsto encabezar una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

"Vayan y sean santos" "Vayan y sean santos"

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