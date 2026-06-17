El petróleo baja a los 80 dólares en medio de la expectativa por el acuerdo entre EE.UU. e Irán

El petróleo bajó de los 80 dólares mientras los mercados esperan detalles del pacto entre Estados Unidos e Irán.

Los mercados bursátiles internacionales registraban un desempeño dispar , mientras que el precio del petróleo se ubicaba por debajo de los 80 dólares por barril (aproximadamente 75,18 euros ) durante la jornada del miércoles . Los inversores permanecían atentos a la evolución del acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán orientado a poner fin al conflicto bélico .

Mundo. Vuelve a subir el precio del petróleo tras el discurso de Donald Trump y crece la tensión global

En paralelo, los contratos de futuros en Estados Unidos también mostraban variaciones mixtas , en un contexto de expectativa previa a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre la política de tipos de interés .

En la apertura de la sesión europea , los mercados mostraron una tendencia desigual . El índice FTSE 100 de Reino Unido retrocedió un 0,2% hasta ubicarse en 10.471,84 puntos , luego de la publicación de cifras oficiales que indicaron que la inflación en mayo se mantuvo sin cambios en 2,8% , pese al incremento en los precios de los combustibles .

El precio del petróleo volvió a subir este jueves tras el discurso de Donald Trump sobre Irán pasando los US$ 107 y reavivó la preocupación en los mercados.

Por su parte, el DAX de Alemania registró una baja del 0,3% , situándose en 24.829,58 unidades , mientras que el CAC 40 de Francia avanzó un 0,2% , alcanzando los 8.465,32 puntos .

Los mercados bursátiles de Asia concluyeron la jornada en su mayoría con avances, destacándose especialmente los de Japón y Corea del Sur, que marcaron nuevos máximos históricos.

Las acciones mundiales operaban mixtas mientras los inversionistas esperaban detalles del acuerdo provisional entre EE. UU. e Irán para poner fin a la guerra.

Asia cierra con avances y récords

El índice Nikkei 225 de Tokio registró un incremento del 0,7% y se ubicó en 69.902,25 puntos, luego de haber tocado durante la rueda un máximo intradiario de 70.125,75 unidades. El impulso estuvo relacionado con la publicación de datos económicos que mostraron un crecimiento del 17% interanual en las exportaciones japonesas durante mayo, favorecidas en gran medida por la sólida demanda de bienes tecnológicos de alto valor agregado.

El índice KOSPI de Corea del Sur avanzó un 1,6% hasta ubicarse en 8.864,24 puntos, cerrando la jornada en un nuevo máximo histórico. El impulso estuvo liderado por las grandes compañías tecnológicas, que mantuvieron una tendencia positiva incluso en un contexto de desinversión en acciones vinculadas a la inteligencia artificial en Wall Street. En ese escenario, Samsung Electronics, la firma de mayor valor del país, registró una suba del 1%, mientras que el fabricante de semiconductores SK Hynix experimentó un fuerte salto del 5,8%.

El petróleo se mantuvo por debajo de 80 dólares el barril y se estabilizó por la expectativa de un posible fin de la guerra y la reapertura del Estrecho de Ormuz.

En sentido contrario, el índice Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 0,7% hasta los 24.312,16 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghai Composite registró un incremento del 0,4%, alcanzando los 4.108,08 puntos. En Australia, el índice S&P/ASX 200 mostró una mejora del 0,5% y cerró en 8.966,30 unidades. Por su parte, el Taiex de Taiwán sumó un 0,2%, mientras que el Sensex de India avanzó un 0,3% al término de la sesión.

El petróleo se estabiliza en el mercado

Los valores del petróleo lograron estabilizarse luego de una fuerte caída previa, impulsada por el optimismo de los mercados ante la posibilidad de un cese del conflicto y la eventual reapertura del Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte global de petróleo y gas.

No obstante, aún se mantienen varios puntos de incertidumbre, entre ellos la definición de si el eventual acuerdo contempla o no la retirada de Israel del territorio del Líbano.

La Reserva Federal concluirá su reunión de política monetaria y el mercado prevé que mantendrá sin cambios las tasas de interés pese a la presión de Donald Trump.

El petróleo Brent, que funciona como referencia internacional, registró un leve incremento del 0,1% y se ubicó en 79,05 dólares por barril (alrededor de 71,51 euros) durante la mañana del miércoles, luego de haber sufrido una caída superior al 5% en la jornada del martes. Aun así, continuaba cotizando por encima de los cerca de 70 dólares por barril (unos 63,39 euros) que marcaba a finales de febrero, antes del inicio del conflicto bélico.

Por su parte, el crudo de referencia en Estados Unidos se mantuvo casi sin variaciones, situándose en 76,02 dólares por barril (aproximadamente 68,78 euros).

“Normalizar los flujos de petróleo tomará tiempo”, señalaron los economistas de HSBC en un informe difundido esta semana. Entre las principales dificultades operativas mencionadas se incluyen las tareas de desminado, la reactivación de coberturas de seguros, la reducción de los excedentes de crudo almacenados en la zona del Golfo, la reorganización del tráfico marítimo y la puesta nuevamente en funcionamiento de yacimientos petroleros que hoy permanecen inactivos.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong cayó, mientras Shanghái, Australia, Taiwán e India registraron avances en sus índices bursátiles.

Expectativa por la decisión de la Fed

En otro plano, la Reserva Federal de Estados Unidos cerrará más tarde una reunión de política monetaria que se extendió durante dos días, la primera encabezada por su nuevo presidente, Kevin Warsh. De acuerdo con las expectativas del mercado, el organismo mantendría sin modificaciones su tasa de interés de referencia, pese a la presión ejercida por el presidente estadounidense Donald Trump para impulsar una reducción de tasas.

Las preocupaciones vinculadas a un posible aumento de la inflación derivado del conflicto con Irán podrían influir en la decisión de la Fed de no realizar ajustes, ya que una baja en las tasas podría intensificar aún más las presiones inflacionarias.

“Con un débil crecimiento salarial y del alquiler, las fuerzas subyacentes apuntan a una caída pronunciada de la inflación una vez que se disipe el shock de precios de la energía. No esperamos que la Fed suba tasas en 2026”, comentó Preston Caldwell, economista jefe para EE. UU. de Morningstar, en un comentario. “Esperamos que la Fed reanude los recortes en 2027”, agregó.

Guerra de Medio Oriente La Armada iraní aseguró que realizó disparos de advertencia cerca de destructores de la Armada de EE.UU. que operaban cerca del estrecho de Ormuz.

En la mañana del miércoles, el dólar estadounidense registró una leve baja frente al yen japonés, pasando de 160,42 a 160,15 unidades por moneda nipona. En tanto, el euro se negociaba a 1,1601 dólares, por debajo del nivel previo de 1,1608.

Durante la jornada del martes, el índice S&P 500, uno de los principales referentes de Wall Street, retrocedió un 0,6%, mientras que el Dow Jones Industrial Average avanzó en la misma proporción, cerrando nuevamente en niveles récord.

Wall Street cierra con resultados mixtos

Por su parte, el Nasdaq Composite, de fuerte peso tecnológico, cayó un 1,2% hasta los 26.376,34 puntos, afectado por descensos en varias grandes compañías tecnológicas del sector ante el resurgimiento de preocupaciones en torno a una posible burbuja de inteligencia artificial.

Los avances en las negociaciones de paz empujan al alza a los índices de Wall Street.

Las acciones de Nvidia registraron una baja del 2,4%. En tanto, el fabricante de chips Broadcom retrocedió un 4,4%, mientras que Micron Technology sufrió una caída del 6,2%. Por otro lado, SpaceX, la compañía de cohetes liderada por Elon Musk, avanzó un 4,8% y encadenó tres jornadas consecutivas en positivo desde su estreno en Wall Street.

En paralelo, Yum Brands ganó un 1,9% tras anunciar la venta de Pizza Hut por 2.700 millones de dólares (aproximadamente 2.443 millones de euros). La mayor parte de los locales fue adquirida por la firma de capital privado estadounidense LongRange Capital.