El presidente de Irán negó que estén fabricando armas nucleares y lanzó una advertencia a EE.UU

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian , rechazó que su país esté desarrollando armas nucleares y respondió a las declaraciones de Donald Tump , quien un día antes había advertido durante la Asamblea General de la ONU que estaba dispuesto a “aniquilar a la República Islámica” si no se alcanzaba un acuerdo.

Política. Trump habló de Malvinas y cuestionó al Reino Unido por su apoyo en el conflicto con Irán

En ese contexto, Pezeshkian aseguró: “Nos golpearon, pero no nos arrodillaremos” . Pezeshkian sostuvo ante los líderes mundiales que “el presidente de Estados Unidos nos calificó de terroristas. Nosotros hemos sido víctimas del terrorismo” .

El mandatario iraní hizo estas declaraciones al referirse al asesinato de Ali Jamenei por parte de Israel y Estados Unidos , al que calificó de hecho ocurrido “sin ningún marco legal ni motivo” , y también recordó los ataques contra hospitales y una escuela primaria, que, según afirmó, dejaron 156 nenes y adultos muertos .

“ Provocaron el martirio y asesinaron a nuestros científicos, a nuestros hombres, mujeres y niños. Niños inocentes que, en realidad, no habían cometido ningún delito ni pecado ”, declaró Pezeshkian. Mientras el mandatario iraní realizaba estas declaraciones, el representante de Estados Unidos se puso de pie y salió del recinto.

El presidente de Irán: “Necesitamos contar con la fuerza”

“Necesitamos contar con la fuerza porque un pueblo que no se puede defender en el mundo de hoy será pisoteado”, argumentó el mandatario.

Y sumó: “Los poderosos en lugar de pensar en la humanidad, la justicia y la democracia, parecen ser los que crean la inestabilidad y la destrucción”.

El presidente iraní rechazó que su gobierno esté desarrollando armas atómicas y sostuvo que el objetivo de su país es utilizar la tecnología nuclear “para el progreso, no para amenazar a las sociedades con armas”.

“Durante años, se ha hablado de centrifugadoras, sanciones internacionales y otras etiquetas en relación con nuestra tecnología nuclear. Pero, para nuestro país, la tecnología nuclear con fines pacíficos forma parte de nuestro progreso inherente”, explicó Pezeshkian, quien vinculó esa tecnología con la posibilidad de impulsar avances en áreas como la agricultura y el “suministro de energía eléctrica”.

“Irán no acepta que la tecnología nuclear esté a disposición exclusiva de unos pocos, de un puñado de actores. No lo haremos. No bajaremos la cabeza ni renunciaremos a un derecho que nos pertenece por naturaleza. Lo decimos claramente: nada de armas nucleares y ninguna limitación a la tecnología nuclear con fines pacíficos. Nuestra paz no vendrá del campo de batalla; es necesario, en cambio, garantizar la seguridad que requieren el pueblo y la nación de Irán”, afirmó.

Además, Pezeshkian responsabilizó a Israel por “cometer un genocidio” en Gaza, al referirse a la cifra de más de 70.000 palestinos muertos durante el conflicto armado con Hamas.

“Están cometiendo genocidio y luego tachan a otros de terroristas”, dijo. Además, recordó que el Israel dispone de armas nucleares y que no es parte del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. “Las armas nucleares están en Israel, pero los inspectores están en Irán”, sostuvo.

El presidente de Irán, sobre el estrecho de Ormuz

Pezeshkian advirtió que Irán impedirá que el estrecho de Ormuz sea utilizado como escenario o vía para “agresiones contra su país”.

Ante la Asamblea General de la organización, el mandatario iraní cuestionó que algunas naciones puedan transitar libremente por esa ruta marítima para proteger sus propios intereses y, al mismo tiempo, aprovecharla para ejercer acciones que Teherán considera una agresión. “No podemos permitir que algunos tengan libre acceso y defiendan sus intereses a través de esa vía de navegación, mientras que, al mismo tiempo, utilizan esa vía para imponernos su agresión”, afirmó Pezeshkian.

Pezeshkian cuestionó el bloqueo impuesto a los puertos iraníes por las fuerzas navales de Estados Unidos y sostuvo: “Nos cierran el acceso a nuestra propia vía navegable”.

El presidente de Irán: “Teherán nunca se arrodillará”

El presidente iraní endureció su discurso y advirtió que Trump “debe saber que la resistencia del pueblo iraní solo aumentará frente a las sanciones, el incremento de la presión y el aumento de las intimidaciones”. “Nunca inclinaremos la cabeza ni nos arrodillaremos”, remarcó Pezeshkian, en una nueva muestra de la postura que mantiene Teherán.

En referencia a las negociaciones con Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra, el mandatario concluyó: “El señor Trump y quienes intentan acosarnos deben saber que estamos dispuestos a dialogar sin aceptar el idioma de la fuerza”.

Qué se sabe de la reunión entre diplomatas de EE.UU. e Irán

El martes tuvo lugar un encuentro de tres horas entre el canciller iraní, Abás Araqchi, y el enviado estadounidense Steve Witkoff. Tras la reunión, Trump la calificó de “muy buena” y adelantó que esperaba mantener un nuevo contacto entre ambas partes “en un futuro muy cercano”.

Representante de la delegación estadounidense se retira tras comenzar el discurso del presidente iraní, Masud Pezeshkian, en la sede de la ONU https://t.co/KW6PlMlt08 pic.twitter.com/KRx4GHQeJZ — Errete en Español (@erreteespanol) September 23, 2026

De acuerdo con la información difundida por la prensa estatal iraní, durante esas conversaciones Teherán hizo llegar a Washington una serie de condiciones para volver a habilitar el paso por el estrecho de Ormuz. Entre sus exigencias se encuentran “el levantamiento inmediato del bloqueo naval (de Estados Unidos a puertos iraníes), el pronto pago de todos los activos iraníes que están congelados y el fin de la guerra en todos los frentes de resistencia”.

Poco antes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Trump planteó que Irán tenía por delante dos caminos: llegar a un entendimiento o ser conducido “al infierno”. Además, el presidente estadounidense anticipó que la salida diplomática podría alcanzarse una vez que concluyan las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos.