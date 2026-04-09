El pueblo de Misiones ideal para pasar el día entre arroyos y cascadas

Entre sus principales atractivos se encuentra la Reserva de Biósfera Yabotí, un área protegida de 250.000 hectáreas.

En Misiones hay un paraje conocido como El Soberbio , situado a unos 250 kilómetros de Posadas , que sorprende a quienes lo visitan por su notable diversidad natural . Su denominación tiene un origen curioso : viene de la expresión “¡qué soberbio lugar!” , que dijo uno de los primeros colonos al ver la desembocadura del Arroyo Guarambocá .

País. Catamarca y un pueblo que sorprende por sus cerros y valles y puede recorrerse todo el año

País. Así es el pueblo de Entre ríos lleno de aventuras, spas y bodegas imperdibles para visitar

Este poblado , conocido como la Capital Nacional de las Esencias por su sobresaliente elaboración de aceites esenciales , en particular de citronela , brinda a los visitantes una propuesta turística que fusiona naturaleza , patrimonio cultural y costumbres tradicionales .

La zona se caracteriza por su producción artesanal y por un entramado de pequeñas propiedades agrícolas que constituyen un elemento esencial de su identidad regional .

Entre los principales puntos de interés de la zona sobresale la Reserva de Biósfera Yabotí , un espacio protegido que abarca 250.000 hectáreas y cuenta con el reconocimiento de la UNESCO , simbolizando el esfuerzo local por conservar el medio ambiente y fomentar un desarrollo sostenible . A esto se suman el río Uruguay y los arroyos Paraíso y El Soberbio , que configuran un entorno natural singular con sus cascadas y frondosos paisajes selváticos .

Dónde queda El Soberbio, Misiones.

Dónde queda El Soberbio, Misiones

El Soberbio está situado a unos 250 kilómetros de la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. Este pueblo, fruto de la convergencia de diversas culturas y costumbres, se encuentra a orillas del río Uruguay, que marca la frontera natural entre Argentina y Brasil, brindando un paisaje excepcional y una riqueza natural que lo convierte en un destino ideal para los visitantes.

Qué puedo hacer en El Soberbio, Misiones.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en El Soberbio, Misiones?

El Soberbio ofrece una amplia gama de opciones de ocio que se adaptan a diferentes intereses, convirtiéndolo en un destino perfecto para visitar en familia, ya que cada miembro encontrará alguna actividad que le resulte atractiva o entretenida mientras descubre la localidad.

Aventurarse por la Reserva de Biósfera Yabotí , una de las zonas naturales protegidas más amplias de Misiones .

, una de las de . Admirar los saltos y arroyos de la región, incluyendo el Moconá , reconocido como el salto longitudinal más extenso del planeta .

de la región, incluyendo el , reconocido como el . Recorrer la Ruta Costera N° 2 y disfrutar de sus miradores con vistas panorámicas al río Uruguay .

y disfrutar de sus al . Experimentar el agroturismo en estancias locales como "Galiano" y "Don Mafarda" .

en como y . Descubrir el proceso artesanal de elaboración de aceites esenciales en "Perfumes de la Selva".

El Soberbio se encuentra a 250 kilómetros de Posadas, en la provincia de Misiones.

Saborear la cocina típica de la zona, donde se combinan los ingredientes autóctonos con matices de la tradición brasileña .

de la zona, donde se combinan los con matices de la . Disfrutar de productos elaborados de manera artesanal , incluyendo quesos , confituras , licores y vinos de frutas locales .

, incluyendo , , y . Formar parte de la Fiesta Nacional de las Esencias , un evento que celebra la identidad regional .

, un que celebra la . Practicar actividades al aire libre, como paseos a caballo, caminatas por senderos naturales y pesca recreativa.

Cómo llegar a El Soberbio, Misiones

Hay dos caminos principales para arribar a El Soberbio desde Posadas. La primera consiste en tomar la Ruta Nacional 12 hacia el norte, desviarse en Jardín América por la Ruta Provincial 7, seguir por la Ruta Nacional 14 en Aristóbulo del Valle y, finalmente, incorporarse a la Ruta Provincial 13 en San Vicente.

Embed

La segunda alternativa implica recorrer la Ruta Provincial 105 hasta enlazar con la Ruta Provincial 2, que conduce directamente al pueblo. Para los viajeros que provienen de Buenos Aires, el trayecto comienza por la Ruta 9 hasta Zárate, desde allí se continúa por la Ruta 12 hasta Misiones y luego se sigue por cualquiera de las dos rutas señaladas.