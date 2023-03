El rival de Maravilla Martínez aseguró que le pagaron por perder

image.png

Luego del evento, el boxeeador que fue visitante en el estadio Luna Park publicó un polémico video: “A la pelea yo venía por tres mil dólares libres. Cuando estaba acá, me ofrecieron cinco mil para que perdiera y me quieren descontar una plata que le debo a Andy, en un año que me tiró a la basura, me rechazó”, lanzó.