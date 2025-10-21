martes 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 - 10:48
Capital.

Elecciones 2025: comenzó el operativo de traslado de las urnas a la Escuela de Minas

No queda nada para las elecciones 2025 de este domingo. Es por ello que comenzó el operativo de traslado de las urnas a la Escuela de Minas.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
En el marco de las elecciones 2025 del domingo 26 de octubre, se puso en marcha el operativo de traslado de las urnas desde la Secretaría Electoral de Jujuy hacia la Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo”, donde se realiza la primera etapa de distribución. Desde allí, el material será enviado a los distintos establecimientos educativos de la provincia.

Los números de estas elecciones 2025

El procedimiento se lleva a cabo con la supervisión del personal de la Secretaría Electoral y la ejecución a cargo del Correo Argentino, responsable del transporte de todo el material necesario para la jornada electoral.

En total, dos camiones fueron dispuestos para trasladar las 1806 urnas que serán utilizadas en los 303 colegios habilitados para votar en toda la provincia.

Cabe destacar que no fue necesario cortar ninguna arteria del centro de la ciudad durante el operativo, lo que permitió desarrollar el trabajo de manera ordenada y sin afectar el tránsito habitual.

Custodia y seguridad del material electoral

La custodia del Comando Electoral acompaña el traslado de las urnas desde la Secretaría Electoral hasta la Escuela de Minas, garantizando la seguridad de todos los elementos involucrados en el proceso.

Además de las urnas, se movilizan boletas, padrones, sobres y materiales complementarios que serán utilizados el día de la elección.

Próximas etapas del operativo

Según informaron las autoridades, este jueves se completará el traslado hacia la Escuela de Minas, mientras que mañana viernes partirán los envíos hacia el interior de la provincia, incluyendo La Quiaca, Perico, Libertador, San Pedro y Palpalá.

El material será depositado en las sucursales del Correo Argentino de cada localidad y, posteriormente, entre viernes y sábado, se realizará el traslado final hacia los establecimientos de votación.

Camino a las urnas

Con este operativo logístico en marcha, la Secretaría Electoral de Jujuy avanza en los preparativos finales para asegurar que todas las escuelas cuenten con el material necesario para el desarrollo normal de las elecciones legislativas 2025, en las que miles de jujeños ejercerán su derecho al voto el próximo domingo.

