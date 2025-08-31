Elecciones en Corrientes 2025: con un 72% de participación cerró la votación

Corrientes vive este domingo una jornada electoral clave, con más de 900 mil ciudadanos habilitados para votar entre la renovación de autoridades provinciales y municipales. Los comicios cerraron a las 18 y comenzó el recuento de votos que definirá quién será el sucesor de Gustavo Valdés en la gobernación.
Escrutinio provisorio en Corrientes
Los primeros resultados oficiales del escrutinio provisorio estarán disponibles a partir de las 21. Se espera que los datos iniciales provengan de localidades más pequeñas del interior, como Sauce, mientras que los resultados de la Capital correntina —que concentra un tercio del padrón— podrían demorar más en llegar.
El seguimiento de la carga de datos podrá realizarse en línea a través del sistema habilitado por la Junta Electoral de la provincia. https://elecciones2025.corrientes.gob.ar/
Escrutinio definitivo en Corrientes
El martes 2 de septiembre a las 18 comenzará el escrutinio definitivo en la Legislatura provincial, donde fiscales y apoderados de los partidos participarán del conteo oficial que otorgará validez legal a la elección.
Alta fragmentación política
La elección se presenta con un escenario fragmentado: siete fórmulas compiten por la gobernación y los votantes debieron elegir entre 58 boletas diferentes. Además del gobernador y vice, se ponen en juego cinco bancas del Senado provincial, entre 15 y 18 diputados provinciales y cargos municipales en 73 localidades.
image
Candidatos en las Elecciones en Corrientes
Una jornada con tensiones
Durante la mañana, se registraron demoras en la apertura de algunas mesas, lo que generó quejas de candidatos y electores. También hubo cuestionamientos de sectores opositores sobre la logística electoral a cargo de la empresa Andreani y la transmisión de datos a través de la estatal Telco. Ante estas inquietudes, la Junta Electoral amplió los controles para garantizar transparencia en el proceso.
